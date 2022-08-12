Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

Что запрещено мыть в посудомойке / фото Со вкусом

Посудомоечная машина – счастье для каждой хозяйки, ведь она позволяет сэкономить не только расход воды, но и не тратить свои силы и время на рутинную очистку столовых приборов и тарелок.

Главред разбирался, какие предметы категорически запрещено класть в посудомойку, а какие наоборот очень "любят" такую очистку.

Что можно и нужно мыть в посудомойке:

керамическую посуду, фаянс и фарфор при отсутствии на этой посуде позолоты и различных узоров, которые могут запросто повредиться или стереться во время интенсивной мойки. Совет – от греха подальше, загружайте только одноцветную посуду.

силиконовые формы для выпечки и различные лопатки. Секрет – изделия из пищевого каучука отлично отмываются от грязи и посудомойка не нанесет им абсолютно никакого вреда.

идеально отмывается стеклянная посуда – чашки, блюдца, тарелки, кастрюли, формы для выпечки из жаростойкого стекла, стаканы. Секрет – для того, чтобы посуда хорошо очистилась, добавьте к моющему средству специальный жидкий ополаскиватель.

эмалированная и нержавеющая сталь – кастрюли, сотейники, детали духовки, противни, решетки, ковши отлично "дружат" с посудомойкой. Также можно класть в нее детали от миксеров, блендеров, кухонных комбайнов…

пластиковую посуду также можно мыть в машинке, но только в том случае, если кухонная утварь изготовлена из специального пластика типа ПЭТ (PET) или пищевого пропилена (PP). Обязательно стоит ознакомится с этикеткой на предмете, на которой указано, можно ли класть в предмет в машинку.

Что мыть в посудомойке, а что нет / фото Со вкусом

Какую посуду нельзя класть в посудомойку и почему / фото Со вкусом

Что категорически запрещено мыть в посудомойке:

предметы из полистирола и ПВХ, ведь они при нагревании плавятся и выделают токсические вещества, которые попадают на посуду и загрязняют машинку, вредя при этом нашему здоровью.

кухонную утварь из бамбука и дерева, ведь после посудомойки она портится. Моющие средства разъедают защитный слой деревянной посуды, разделочных досок, а также ложек. Появляются мелкие трещины, и посуда приходит в негодность.

разделочные профессиональные ножи, которые во время мойки в машинке могут очень быстро затупиться, их чаще нужно будет точить

чугунную посуду – такие сковородки, ступки, казанки запрещено мыть таким способом, ведь испортится защитный слой, который предотвращает пригорание продуктов. Также такая посуда может заржаветь.

посуду из алюминия – она может быстро потемнеть.

предметы из серебра и меди – посудомойка способна быстро испортить их внешний вид. Серебро, например, потемнеет и перестанет блестеть.

посуду с антипригарным тефлоновым покрытием – из-за высоких температур защитный слой быстро изнашивается и не не будет выполнять свои функции.

терки, ситечки и чеснокодавки

хрусталь также категорически запрещено мыть в посудомойке – он запросто может помутнеть или треснуть.

термосы – есть риск повреждения изоляции под воздействие горячего воздуха

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