УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа

Елизавета Бельмас
5 июля 2023, 17:46 обновлено 5 июля, 17:54
74
Главред расскажет, как приготовить свеклу и не испачкать ею руки.
Как не испачкать руки свеклой
Как не испачкать руки свеклой / коллаж: Главред, фото: скриншот

Свеклу любят многие, а вот резать этот вкусный овощ не любит никто. Каждый раз, когда вы режете свеклу, ваши руки пачкаются. И уж точно не хочется ходить весь день с видом соучастника какого-то преступления. Мы расскажем, как тереть свеклу, чтобы не испачкать руки.

Как не испачкать руки свеклой - лимон в помощь

Если вы разрезали свеклу, у вас, вероятно, красные руки. На ладони перед приготовлением можно нанести немного лимонного сока. Это заставит свекольный сок рассосаться, и ваши руки вернутся в прежний вид.

Как почистить свеклу - оливковое масло

Еще один способ предотвратить появление пятен — натереть руки оливковым маслом перед тем, как начать резать. Просто смажьте руки оливковым маслом и потрите их друг о друга. Убедитесь, что руки покрыты полностью. Недостаток этого метода один - руки будут скользкими.

видео дня

Как порезать свеклу и остаться чистым

Самый очевидный способ защитить руки от пятен — надеть перчатки. Тем не менее, это может испачкать ваши перчатки, поэтому выберите пару, которая вам не пригодится. И будьте осторожны, когда будете снимать перчатки, они тоже смогут вас испачкать.

Также вам может быть интересно:

свекла лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

18:28 Мир
Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрыв

Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрыв

18:22 Украина
"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

17:25 Политика
Все главные новости

Последние новости

18:43

Вот это цветник: Марк Цукерберг показал всех своих женщин на одном фото

18:28

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

18:22

Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрывФотоВидео

18:09

Шварцеггер рассказал, как хотел "Терминатором 2" утереть нос Сталлоне

18:04

Можно ли остановить машинку во время стирки: 4 способа правильной экстренной остановки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:46

Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа

17:34

Пивная встает на дыбы, когда слышит имя пса: мужчина поведал упоительную историю

17:25

"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

17:12

Суд вынес новый приговор блогеру Вороновой за съемку работы ПВО: адвокат отказался обжаловать

Реклама
17:00

Лучше не рисковать: 4 предмета, которые не стоит ставить в микроволновку

17:00

Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об "окончании войны за пару дней"Видео

16:45

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

16:44

Как определить, что перед вами некачественные суши: сушисты раскрыли секреты

16:41

Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бредаВидеоблоги

16:40

РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

16:31

Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

16:26

Зачем они начали бить по похоронным процессиям и кафемнение

16:15

Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

16:05

Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

16:00

Ракета Storm Shadow в действии: в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту

Реклама
15:57

Favbet Foundation вместе с фондом Романа Зозули передал ВСУ очередной внедорожник

15:55

В кляре, муке и даже без нее: как нужно правильно жарить рыбу на сковороде

15:51

"Я в шоке": заплаканная жена Виктора Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына

15:32

Нужно всего 3 "порошка": мастер поделился уловкой для очистки раковиныВидео

15:24

Результат налицо за 1 секунду : чем убрать разводы на сантехнике

15:16

Новая карьера: чем сейчас занимается Вадим Олейник из группы ДиО.фильмы

15:12

У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

14:52

Девушку выбросили из кафе за замечание о песнях Лепса: скандал набрал новых оборотов

14:48

Защищал Украину с февраля 2022 года: Луценко заявил об уходе из ВСУ

14:42

Слово "брюки" в украинском языке: Авраменко указал на грубую ошибку

14:28

Сразу после брачной ночи: мужчина подал на развод спустя сутки после свадьбы

14:23

Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ АлексеевВидеоблоги

14:05

Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

13:55

Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

13:42

Вы точно об этом не знали: девушка показала, как сделать, чтобы пыль не садилась

13:35

Взрослые и счастливые: детей Анджелины Джоли подловили на прогулкеВидео

13:32

"Маричка и Антон развелись": Притула описал общение с проросийским Молочным

13:32

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:28

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:20

Фартовее не бывает: 4 знака зодиака, которые привлекают удачу и деньги

Реклама
13:00

Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

12:34

Путин испугался бунта "вагнеровцев" и сбежал из Москвы - Ходорковский

12:17

Тает на глазах: в сети затравили популярную российскую телеведущую

12:08

США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

12:02

Девушка с легкостью отмывает старые липкие банки: нужен всего 1 ингредиент

11:59

"Живет с мужчиной": в сети появилось фото взрослой дочери Волочковой

11:55

Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньгиВидео

11:33

Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

11:18

Мудрые хозяйки всегда добавляют соду в гороховый суп: зачем они так делают

11:16

Китай против: Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине - FT

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять