Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа

Главред расскажет, как приготовить свеклу и не испачкать ею руки.

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Как не испачкать руки свеклой / коллаж: Главред, фото: скриншот

Свеклу любят многие, а вот резать этот вкусный овощ не любит никто. Каждый раз, когда вы режете свеклу, ваши руки пачкаются. И уж точно не хочется ходить весь день с видом соучастника какого-то преступления. Мы расскажем, как тереть свеклу, чтобы не испачкать руки.

Как не испачкать руки свеклой - лимон в помощь

Если вы разрезали свеклу, у вас, вероятно, красные руки. На ладони перед приготовлением можно нанести немного лимонного сока. Это заставит свекольный сок рассосаться, и ваши руки вернутся в прежний вид.

Как почистить свеклу - оливковое масло

Еще один способ предотвратить появление пятен — натереть руки оливковым маслом перед тем, как начать резать. Просто смажьте руки оливковым маслом и потрите их друг о друга. Убедитесь, что руки покрыты полностью. Недостаток этого метода один - руки будут скользкими.

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Как порезать свеклу и остаться чистым

Самый очевидный способ защитить руки от пятен — надеть перчатки. Тем не менее, это может испачкать ваши перчатки, поэтому выберите пару, которая вам не пригодится. И будьте осторожны, когда будете снимать перчатки, они тоже смогут вас испачкать.

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