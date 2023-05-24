УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное слово

Алина Дембицкая
24 мая 2023, 20:41 обновлено 24 мая, 20:55
117
Авраменко призвал украинцев беречь язык, который передали нам наши предки.
Авраменко
Как назвать бутерброд на украинском? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким вкусным украинским словом можно назвать бутерброд.

"Как мы называем ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной? Да, "бутерброд" или "канапка", и даже "канапе". С этими словами все в порядке, они давно пришли в наш язык с немецкого и французского. Но Тарас Шевченко завещал нам: "І чужого научатися, і свого не цуратися". Мы давно имеем свое вкусное-превкусное слово – "наклада́нець", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное слово
скриншот

Языковед также процитировал писателя Юрия Винничука: "На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями".

видео дня
Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное слово
скриншот

В заключение Авраменко призвал украинцев беречь язык, который передали нам наши предки.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. В новом видеоролике лингвист развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

Вас может заинтересовать:

Александр Авраменко
Реклама

Главное за день

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - Ягун

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - Ягун

19:50 Украина
Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном граде

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном граде

19:17 Синоптик
У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУ

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУ

18:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:41

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное слово

19:50

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - ЯгунВидео

19:45

"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую областьВидео

19:20

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофемнение

19:17

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном градеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:58

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

18:55

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУВидео

18:34

"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - МалярВидео

18:23

"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в КаннахВидео

Реклама
18:23

Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидироватьВидео

18:17

"Получил травму головы": в РФ разгоняют фейк о "ранении" ЗалужногоВидео

18:16

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

17:55

Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и ПутинаВидео

17:43

Любовный гороскоп на июнь: Тельцам – новая встреча, Близнецам - разочарованиеВидео

17:18

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке животных и птицу за 15 секунд

17:15

Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской областиВидео

17:15

Кошелек будет не закрываться: 4 знака зодиака летом будут купаться в деньгахВидео

17:09

Пугачева скорбит о муже Дианы Гурцкой, но в Москву больше ни ногой - росСМИВидео

16:49

Россияне очень удивились: вот как выглядит брат Киркорова, которого он скрываетВидео

16:41

Какой напиток подходит к клубнике: как ощутить удивительную сладость от ягодыВидео

Реклама
16:21

У Зеленского четко высмеяли Путина, который разглядывал карту без УкраиныВидео

16:16

Как отделить селедку от костей одним движением: безумный фокусВидео

16:03

Польша хочет поддержать войска, которые пойдут против Лукашенко - генерал СкшипчакВидео

15:52

У 75-летней женщины обнаружили редчайшую генетическую мутацию: чем она особенна

15:48

"Без двадцяти чотири" – неправильно": языковед объяснил, как указать время без русизмовВидео

15:39

"Ходим побираемся, позорище": россияне в истерике из-за запрета Камеруна играть матч с РФВидео

15:05

Погиб под Бахмутом: оккупанты убили известного украинского боксера

15:00

"Филипп-скромняжка": Киркоров публично высказался про своего партнераВидео

14:57

Прорыв добровольцев России в направлении Москвы: генерал СБУ оценил сценарийВидео

14:54

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

14:28

Арестович похвастался снимком без рубашки в ответ на критику его пляжных фото

13:59

ПЦУ перешла на новый календарь: когда будем отмечать церковные праздникиВидео

13:58

Что нельзя готовить в фольге: продукты, о которых вы не догадывались

13:43

Армия Украины перейдет на новые истребители: Зеленский провел СтавкуВидео

13:42

Лишь самые сообразительные разгадают загадку: нужно за 5 секунд найти человека среди статуй

13:41

Что такое синька и почему без нее не обходилась ни одна хозяйка в СССР

13:24

Приехал на работу и раздавил танком авто: Шварценеггер стал сотрудником Netflix

13:17

Самый сексуальный мужчина в мире женится - СМИ

13:07

Как от пластика отмыть наклейки: 3 лайфхака от грязи на ваших флаконах

12:59

Война может закончиться быстро, на это повлияет 2 фактора – ЯрошВидео

Реклама
12:56

ВСУ прорвутся в Крыму и на Донбассе: Пригожин в истерике ждет провала войск РФВидео

12:38

В Пентагоне рассказали, когда бойцы ВСУ начнут осваивать танки Abrams

12:35

В РФ заявили, что корабль "Иван Хурс" атаковали дроны: что это значитВидео

12:24

Атака на дефективный разведывательный корабль Иван Хурс: России будет больномнение

12:11

"Звезда на небо летела": Злата Огневич рухнула со сцены во время концертаВидео

12:09

Мика Ньютон напугала поклонников фото из онкологического центра

12:04

Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ: что произошлоВидео

12:01

Защитники Бахмута получили еще один автомобиль при содействии Favbet Foundation

11:54

Лунный календарь на июнь 2023: в какой день июня нельзя принимать решений

11:52

Головоломка для настоящих мастеров: нужно за 5 секунд найти школьника-обманщика

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять