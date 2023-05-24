Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное слово

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким вкусным украинским словом можно назвать бутерброд.
"Как мы называем ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной? Да, "бутерброд" или "канапка", и даже "канапе". С этими словами все в порядке, они давно пришли в наш язык с немецкого и французского. Но Тарас Шевченко завещал нам: "І чужого научатися, і свого не цуратися". Мы давно имеем свое вкусное-превкусное слово – "наклада́нець", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Языковед также процитировал писателя Юрия Винничука: "На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями".
В заключение Авраменко призвал украинцев беречь язык, который передали нам наши предки.
Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.
Также недавно Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. В новом видеоролике лингвист развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).
Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.
Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":
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