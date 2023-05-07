Как навсегда избавиться от одуванчиков: самые полезные советы для садоводов

Как избавиться от одуванчиков на газоне знают не все садоводы, для этого нужно применить гербициды или хорошо поработать лопатой, чтобы искоренить сорняк.

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Популярные методы борьбы с сорняками помогут вам понять, как вывести одуванчики на газоне / ua.depositphotos.com

Когда наступила весна, на участках появляются яркие желтые соцветия. Картина радует глаз, но указывает на то, что в скором времени одуванчик разрастется по всей территории и будет мешать развитию вашей рассады и зеленых насаждений. Садоводы пытаются их вывести с газона и грядок еще до того, как они начнут пушиться и очень быстро заполнять весь участок. Поэтому многие из них интересуются, каким гербицидом можно уничтожить одуванчик.

Нужно ли бороться с одуванчиками

Безусловно, у одуванчика есть полезные свойства, однако на участках цветы наносят серьезный вред. Они прожорливы – забирают из почвы все питательные вещества, вследствие чего растительность увядает, а урожайность значительно ухудшается, потому что другим растениям не хватает питания.

Одуванчики очень плодовитые. Если их не убирать, то они быстро заполнять весь участок.

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Кроме того, у них ветвистая корневая система, благодаря чему они прочно удерживаются в земле. Также одуванчик способен размножаться небольшим фрагментом корня. Поэтому даже небольшой его части достаточно для роста цветов.

У одуванчика едкая пыльца, она может вызывать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью.

Семена цветка распространяются очень далеко, поэтому нет никаких гарантий, что после истребления одуванчик не появится снова. Придется постоянно проверять, нет ли на участке новых ростков цветка.

Как можно избавиться от одуванчиков на садовом участке

Гербицид от одуванчиков позволит надолго избавиться от сорняка, если даже не навсегда. Чтобы понимать, как правильно травить одуванчики, следует прочитать инструкцию пользования средствами или же проконсультироваться со специалистами. К применению подобных средств следует прибегать, если цветков стало слишком много, и ручными способами проблему решить уже не получается.

Существует минимум 3 средства, которые помогают бороться с одуванчиками.

Хакер

Это средство, которое воздействует на определенный объект и не вредит садовым культурам. Бьет по гормональной системе одуванчика и мешает делению клеток. Сорняк гибнет по причине биологических процессов.

Считается эффективным средством. Начинает действовать уже в первые часы, безопасно для грунта и не загрязняет почву.

Схема применения. Советуют разбавить 2,5 грамма порошка на 5 литров воды. Раствора хватит, чтобы опрыскать 100 квадратных метров участка. Обработка проводится в сухую погоду, когда нет ветра. Если одуванчики растут рядом с плодовым деревьями, их на это время лучше закрыть пленкой, чтобы средство не попало на листья.

Хакер сразу же начинает воздействовать на листья сорняка. Одуванчик выводится спустя 2 недели.

Обработку советуют проводить еще в начале сезона, чтобы не допустить масштабного распространения семян.

Линтур

Помогает в случаях, когда заросли декоративные газоны и злаковые насаждения. Препарат должен быть максимально эффективен. Он хорошо подходит как для недавних, так и застаревших сорняков и не вредит грунту.

Садоводы отмечают, что препарат хорошо помогает бороться с сорняками как весной, так и осенью. Средство эффективно и тогда, когда появляются первые побеги и идет активный рост. Работает уже в первые часы, блокируя развитие клеток.

Линтур – препарат накопительного характера, поэтому он достаточно долго защищает от появления новых сорняков.

Линтур выпускается в ампулах. Около 1,8 грамма препарата разводится на 5 литров воды. Одуванчики нужно опрыскивать в сухую безветренную погоду через 3 дня после укоса.

Линтур способен навредить садовым культурам, поэтому соседние растения в обязательном порядке нужно накрывать пленкой.

Не надо разводить Линтур с запасом, потому что в жидком виде он не хранится. В первую неделю следует воздержаться от покоса.

Деймос

Здесь речь идет о средстве, которое действует избирательно, применяется для того, чтобы сохранить декоративный вид вашего газона и ликвидировать вредителя с участка. Препарат быстро всасывается и достаточно устойчив к осадкам.

Преимущество состоит в том, что он действует моментально на клетки, которые отвечают за сам рост и развитие сорняка.

Препарат универсальный и помогает истребить около 40 видов растений-вредителей.

Также он безопасен с точки зрения экологии. В период вегетации средство полностью растворяется в грунте.

Известно и то, что деймос не токсичен для пчел.

Применяется следующим образом. Берется 3 литра воды, в них разводится 20 мл препарата. Раствора хватит, чтобы обработать 100 квадратных метров.

Как и в предыдущих случаях, обработку следует проводить в солнечную погоду когда нет ветра.

Сорняки перестают расти уже спустя пару часов после обработки.

Первичный результат можно увидеть через 1-2 недели. Сроки зависят от погоды. Сорняк полностью уничтожается за месяц.

Как избавиться от одуванчиков народными средствами

Для удаления одуванчиков можно использовать и подручные средства. Они могут быть эффективными, если одуванчиков на вашем участке не очень много.

Скашивайте одуванчики

Можно взять косу, триммер или газонокосилку и как можно глубже скашивать растения 1-2 раза в неделю. Полностью от сорняков избавиться не удастся, но получится замедлить их рост, цветение, появление семян и истощить.

Лучше всего прибегать к такому методу тогда, когда одуванчики еще не зацвели. Если скосили готовые цветы, выбрасывайте их за пределы участка. Не надо отправлять одуванчики в компост или оставлять на своем участке – семена могут дозреть даже после того, как вы их скосите, и снова повсюду разлететься.

Выкапывайте одуванчики

Хорошо известно, что корни одуванчика могут уйти в землю на глубину до 50 сантиметров. Просто так их выкопать не получится – вы вырвете верхнюю часть, а со временем они снова начнут расти.

В первую очередь полейте растение, чтобы его легче было достать. Нужен подходящий инструмент.

Как вырвать одуванчик с корнем – использовать длинную садовую лопатку или нож. Следует аккуратно подкопать растение со всех сторон, особенно вокруг корневой системы, и вытащить корень вместе с землей.

Вполне подойдет даже обычная лопата. Просто выкопайте одуванчик, отбросьте корень, а грунт можно засыпать обратно.

Примените корнеудалитель

Здесь будет работать такой же принцип, как и с лопатой, но попроще. Устройство ставится над сорняком и углубляется в грунт. Далее нужно потянуть вверх, чтобы достать корень.

Сорняки, которые вы достали, следует сжечь и выбросить за участок. Не бросайте их в компостную яму, иначе семена дозреют и разлетятся по вашему участку.

Используйте газовую горелку

Портативной газовой горелкой можно выжечь все части одуванчика над землей. Нужно акцентировать внимание на центре куста – месте, откуда растут цветы. Сорняк не будет уничтожен, но его рост замедлится.

Полейте одуванчики кипятком

Вот, чего боятся одуванчики. Вскипятите воду и вылейте ее на цветы. На куст хватит полтора литра. Процедура повторяется 2-3 раза. Через пару дней сорняки будут ликвидированы.

Главное – не попадать на другие растения, чтобы их не повредить.

Посыпьте одуванчики солью

Тут нужно срезать надземную часть сорняка, а место самого среза усиленно посыпать солью, которая вытянет влагу из корневой системы и растение будет уничтожено.

Способ рабочий в случае, если на участке мало одуванчиков. Нужно аккуратно применять соль, чтобы не спровоцировать засоление почвы. Иначе там больше расти ничего не будет.

Опрыскайте одуванчики уксусом

Нужно смешать в равных пропорциях воду и уксусную эссенцию. Когда на улице будет сухая безветренная погода, нужно усиленно опрыскать сорняки и налить немного раствора под корень. Действовать следует осторожно и точечно, чтобы не навредить вашим растениям. Спустя 1-2 дня можно будет выкопать уже испортившиеся одуванчики.

Можно даже залить уксусный раствор в лунку, которая осталась после того, как исчез одуванчик.