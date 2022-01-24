Как напиток лучше всего употреблять перед сном - комментарий диетолога / ua.depositphotos.com

Иван-чай можно пить в любых количествах и не беспокоиться за возможные негативные последствия в случае употребления перед сном. Об этом в комментарии РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.

"Иван-чай — кладезь полезных веществ. Витамина С в нем в 5-6 раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в Иван-чае. Еще один большой плюс этого растения — в нем не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно, его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон. Он успокаивает и имеет легкий снотворный эффект", — сказала Рыль.

По словам специалиста, бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и благотворно влияет на обмен липидов и гормональную систему.

"Это растение некоторые называют "мужской травой", оно благоприятно влияет на работу предстательной железы. Содержащееся в корнях вещество ханерол противостоит развитию новообразований в мужских органах", ‒ подытожила Рыль.

Реклама

Читайте такжеЛюбимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней