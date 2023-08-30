Как наладить режим дня школьника: лучшие советы перед началом учебного года

Главред расскажет, каким должен быть режим дня школьника.

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Как наладить режим дня школьник / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Совсем скоро школьники Украины снова приступят к занятиям и жизнь будет необходимо структурировать. В нынешние непростые времена родителям очень важно прилагать усилия к тому, чтобы у ребенка был сформирован режим дня, ведь он позволяет ощутить порядок и "нормальность" жизни. Мы расскажем, как правильно выстроить режим ребенку, когда вновь начинается школа.

Для чего школьнику нужен режим дня

Режим и дисциплина в жизни школьника очень важны. Они оказывают помощь в планировании дней и помогают успеть сделать больше, чем обычно. Очень важным преимуществом режима дня также является позитивное влияние на работу организма и уменьшение стресса. Каждый ребенок несмотря на трудности со временем адаптируется и привыкает к режиму дня.

Каким должен быть режим дня школьника

В каждом дне школьника должно быть время и для дела и для отдыха. Всегда после пробуждения необходимо выделять время на зарядку и завтрак, а также на сбор постели. После этого ребенку необходимо собраться на занятия или в школу. Очень важно после занятий в школе дать ребенку недолго. но прогуляться и отправиться домой на обед. После обеда необходимо отдохнуть или даже поспать, а затем приступить к занятиям на свежем воздухе или хобби. Сразу после этого ребенка должен ожидать полдник и приготовление домашних заданий. Вслед за этим можно гулять на воздухе или заниматься тем, чем хочется и главное - четко держать режим сна.

видео дня

Как наладить режим дня школьника

Для того, чтобы для ребенка после лета и длительного периода отдыха не был стрессом старт нового режима, необходимо вводить новые правила постепенно. Для начала - не стоит сразу занимать день чем-то кроме школы, также важно не забывать чередовать отдых с активностью, можно даже ввести дневной сон. И главное - оставлять ребенку его привычные ежедневные радости.

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