УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как наладить режим дня школьника: лучшие советы перед началом учебного года

Елизавета Бельмас
30 августа 2023, 15:13 обновлено 30 августа, 15:50
7
Главред расскажет, каким должен быть режим дня школьника.
Как наладить режим дня школьник
Как наладить режим дня школьник / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Совсем скоро школьники Украины снова приступят к занятиям и жизнь будет необходимо структурировать. В нынешние непростые времена родителям очень важно прилагать усилия к тому, чтобы у ребенка был сформирован режим дня, ведь он позволяет ощутить порядок и "нормальность" жизни. Мы расскажем, как правильно выстроить режим ребенку, когда вновь начинается школа.

Для чего школьнику нужен режим дня

Режим и дисциплина в жизни школьника очень важны. Они оказывают помощь в планировании дней и помогают успеть сделать больше, чем обычно. Очень важным преимуществом режима дня также является позитивное влияние на работу организма и уменьшение стресса. Каждый ребенок несмотря на трудности со временем адаптируется и привыкает к режиму дня.

Каким должен быть режим дня школьника

В каждом дне школьника должно быть время и для дела и для отдыха. Всегда после пробуждения необходимо выделять время на зарядку и завтрак, а также на сбор постели. После этого ребенку необходимо собраться на занятия или в школу. Очень важно после занятий в школе дать ребенку недолго. но прогуляться и отправиться домой на обед. После обеда необходимо отдохнуть или даже поспать, а затем приступить к занятиям на свежем воздухе или хобби. Сразу после этого ребенка должен ожидать полдник и приготовление домашних заданий. Вслед за этим можно гулять на воздухе или заниматься тем, чем хочется и главное - четко держать режим сна.

видео дня

Как наладить режим дня школьника

Для того, чтобы для ребенка после лета и длительного периода отдыха не был стрессом старт нового режима, необходимо вводить новые правила постепенно. Для начала - не стоит сразу занимать день чем-то кроме школы, также важно не забывать чередовать отдых с активностью, можно даже ввести дневной сон. И главное - оставлять ребенку его привычные ежедневные радости.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
школьники интересные новости
Реклама

Главное за день

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:10 Мир
ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

15:26 Украина
В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:11

Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

16:10

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:09

Виталий Портников. Самолеты пылают в ПсковеВидеоблоги

15:26

ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

15:13

Как наладить режим дня школьника: лучшие советы перед началом учебного года

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
14:55

Невероятная оптическая иллюзия: лишь немногие увидят слово "лиса" за 5 секунд

14:48

Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

14:32

Не ведись на провокацию: топ-фраз манипулятора, после которых нужно бежать

14:28

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провалмнение

Реклама
14:23

Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

14:06

Какой самый красивый знак зодиака: 3 суперхаризматичные женщины по гороскопу

13:42

Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Повалий на Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

Реклама
12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

Реклама
08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:20

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиФото

06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять