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Как накраситься в жару: эксперты раскрыли секреты летнего макияжа

16 июля 2021, 04:58

Главное правило – летом не стоит использовать плотные тональные средства. Кроме того, на улицу не рекомендуется выходить без крема с SPF-эффектом.

макияж
Как нанести макияж летом - пять шагов / Фото pixaby

Даже жарким летом любой женщине хочется быть на высоте. Чтобы ваша кожа сияла здоровьем, а макияж был аккуратным даже если на улице +35, нужно соблюдать несколько несложных правил.

Макияж в жару – какими средствами пользоваться

Визажисты советуют запомнить главное правило – летом мы не используем плотные тональные средства и не выходим из дома без крема с SPF-эффектом, даже если на улице пасмурно, передает ТСН.

Обычный тональный крем нужно заменить на bb-, cc- или dd-крем. Его наносят не на все лицо, а только на те места, где это необходимо, и растушовывают пальцами.

Количество ультрафиолета можно проверить при помощи смартфона. Для этого нужно открыть прогноз и поискать показатель — если цифра больше чем 4, находиться на солнце без защиты опасно.

Если кожу не защищать от ультрафиолета, то она может подвергнуться пигментации и фотостарению. А если на ней будет еще и избыток косметики, то поры закупорятся. А далее – совсем нерадужная перспектива. Могут появиться черные точки, воспаления и акне.

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Что касается пудры, то косметологи советуют летом от нее отказаться. Дело в том, что пудра создает эффект пленки, в результате поры закупориваются. Чтобы убрать блеск на лице во время жары, лучше пользоваться обычными матирующими салфетками.

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В свою очередь, визажисты придерживаются другого мнения. По их словам, именно пудра не даст макияжу растечься. Эксперты советуют делать макияж летом при помощи всего лишь пяти средств – это корректор, две пудры (светлая и темная), тушь, гель для бровей, блеск для губ.

Как нанести макияж летом

  1. Корректор нанести на центральную часть лица, чтобы скрыть темную зону под глазами.
  2. Зафиксировать корректор светлой пудрой.
  3. Темной пудрой можно немного сконтурировать лицо.
  4. Накрасить ресницы.
  5. Уложить брови гелем.
  6. Накрасить губы блеском.

Как сообщал Главред, участница Топ-модели по-украински поделилась своим списком must have-средств во время летней жары.

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