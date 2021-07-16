Как накраситься в жару: эксперты раскрыли секреты летнего макияжа

Главное правило – летом не стоит использовать плотные тональные средства. Кроме того, на улицу не рекомендуется выходить без крема с SPF-эффектом.
Даже жарким летом любой женщине хочется быть на высоте. Чтобы ваша кожа сияла здоровьем, а макияж был аккуратным даже если на улице +35, нужно соблюдать несколько несложных правил.
Макияж в жару – какими средствами пользоваться
Визажисты советуют запомнить главное правило – летом мы не используем плотные тональные средства и не выходим из дома без крема с SPF-эффектом, даже если на улице пасмурно, передает ТСН.
Обычный тональный крем нужно заменить на bb-, cc- или dd-крем. Его наносят не на все лицо, а только на те места, где это необходимо, и растушовывают пальцами.
Количество ультрафиолета можно проверить при помощи смартфона. Для этого нужно открыть прогноз и поискать показатель — если цифра больше чем 4, находиться на солнце без защиты опасно.
Если кожу не защищать от ультрафиолета, то она может подвергнуться пигментации и фотостарению. А если на ней будет еще и избыток косметики, то поры закупорятся. А далее – совсем нерадужная перспектива. Могут появиться черные точки, воспаления и акне.
Что касается пудры, то косметологи советуют летом от нее отказаться. Дело в том, что пудра создает эффект пленки, в результате поры закупориваются. Чтобы убрать блеск на лице во время жары, лучше пользоваться обычными матирующими салфетками.
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В свою очередь, визажисты придерживаются другого мнения. По их словам, именно пудра не даст макияжу растечься. Эксперты советуют делать макияж летом при помощи всего лишь пяти средств – это корректор, две пудры (светлая и темная), тушь, гель для бровей, блеск для губ.
Как нанести макияж летом
- Корректор нанести на центральную часть лица, чтобы скрыть темную зону под глазами.
- Зафиксировать корректор светлой пудрой.
- Темной пудрой можно немного сконтурировать лицо.
- Накрасить ресницы.
- Уложить брови гелем.
- Накрасить губы блеском.
Как сообщал Главред, участница Топ-модели по-украински поделилась своим списком must have-средств во время летней жары.