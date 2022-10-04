Как накрасить глаза, чтобы выглядеть моложе

Макияж глаз может как состарить, так и сделать вас визуально моложе / Фото ua.depositphotos.com

Если вас интересует вопрос, как с помощью макияжа уменьшить возраст, то ответ будет: проще простого. Главное - подобрать тени, которые молодят, а также избегать оттенков и текстур, которые, наоборот, добавляют лишних лет.

Тени, которые старят

Особенно неудачный вариант для антивозрастного макияжа глаз - синяя и фиолетовая палитра. Эти оттенки сделают синяки под глазами более заметными, подчеркнут сосуды и добавят взгляду усталости.

Серые и черные тени и макияж в стиле "смоки айс" сделают взгляд уставшим.

Итак, отложить в сторону стоит тени для глаз таких цветов:

оттенки красного;

черный и серый;

цвета фуксии, оттенки розового;

фиолетовые и синие оттенки;

салатовые и желтые оттенки.

Не стоит использовать девушкам постарше и тени с глиттером. Они не только стилистически неуместны, но и подчеркнут все неровные участки кожи вокруг глаз, а также визуально сделают акцент на морщинках и сосудах и будут утяжелять складку нависшего века.

Тени, которые молодят

К оттенкам, которые скрывают возраст, относится вся базовая нюдовая палитра теней. Бежевые и персиковые оттенки - идеальный выбор для антивозрастного макияжа. При этом лучше выбирать матовые тени с небольшим эффектом сияния, а также кремовые текстуры.

Как правильно красить глаза после 40 лет

Используйте плавные линии и тщательно растушевывайте тени. Чтобы хорошо распределить средство по веку, используйте специальные кисточки, а не те кисти-аппликаторы.

В антивозрастном макияже стрелки лучше рисовать с помощью темных теней (например, коричневых). Они смотрятся также выразительно, но при этом не добавляют возраста.

Если вам очень хочется блесток, то самый идеальные вариант - это использовать технику "айлайтинг", которую применяют визажисты голливудских звезд. Внутренняя часть глаза выделяется тенями светлых оттенков с каплей шиммеринга. Сияющий акцент на внутреннем уголке глаза перемещает акцент с нависшего века.

Как правильно красить глаза с нависшим веком? Чтобы замаскировать проблемный участок, нанесите на подвижное веко тени нейтральной палитры и хорошо растушуйте. На саму складку наносится темный оттенок.

Чтобы лицо выглядело моложе, сделайте акцент на зоне под бровью при помощи светлых перламутровых теней.

А вот от макияжа нижнего века лучше отказаться. В идеале лучше оставить его без выделения тенями или карандашом.

Ранее Главред писал,

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