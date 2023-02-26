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Как наказать кошку, чтобы она поняла: не будет мстить, а будет слушаться

26 февраля 2023, 17:12
Брать к себе домой котов и кошек - давняя традиция, присущая многим людям. Однако как правильно воспитывать и наказывать кошку - знают немногие.
Как наказать кошку чтобы она поняла
Как наказать кошку чтобы она поняла / коллаж фото pixabay

Котов и кошек необходимо воспитывать и приучать к правилам жизни в семье и дома. Однако у четырехлапых очень своеобразная психика и для того, чтобы делать это правильно - нужно знать о некоторых правилах. Многим известны ситуации, когда после того, как кошку наругали - она начинает мстить и пакостить, всё потому, что наказывать нужно уметь.

Как наказать кошку чтобы она поняла - правильные эмоции

Несмотря на то, что кошки отлично понимают настроение хозяина, свои эмоции во время воспитания и наказания стоит контролировать. Для того, чтобы правильно воспитать кота - необходимо научиться пользоваться интонацией и жестикуляцией.

Начните с замечания на немного повышенном тоне и поводите указательным пальцем около мордочки кота. Такой жест коты воспринимают достаточно негативно. Также во время недовольной интонации и замечания, можно легонько щелкнуть питомца по носику. Однако один из самых эффективных методов - произнести свое замечание и всё таким же легким движением постучать по лбу. Коты понимают угрожающий тон и жесты, к которым относятся негативно, но все должно происходить систематически, чтобы у кота выработалась система ассоциации жестов и наказаний.

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Как дать понять кошке что так делать нельзя - психология четырехлапых

У котов очень развита психология и понимание чувств людей, которые находятся рядом. Их пониманием можно воспользоваться в момент, когда кот делает что-то, что вам не нравится. Для того, чтобы питомец поняла, что нельзя поступать так, как это делает он - стоит отстраниться.

Например, если во время игры кошка стала вас кусать - перестаньте продолжать игру, гладить ее и отстранитесь. Нужно остановиться и покинуть ситуацию, что бы животное поняло, что вам не нравится его действие и продолжать не стоит.

Как нельзя наказывать кошку - основные и важные запреты

Очень важно запомнить, что в воспитании кошки есть очень тонкая грань. То, что работает в человеческих отношениях - может подарить коту стресс и тревогу.

Одно из самых главных правил - нельзя наказывать питомца, когда с момента проступка прошло более двух минут. Как правило, питомцы забывают о том, что сделали несколько минут назад и могут не понять почему хозяин стал таким агрессивным.

Также не стоит кричать, ведь сам по себе крик - достаточно сильный раздражитель для кошки, который дарит тревогу. И, конечно, животное нельзя бить. Любое рукоприкладство, даже такое как распыление воды - это большой стресс, который в последствии вызовет у кота опасения по отношению к вам.

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