Как надолго избавиться от пыли и еще 9 лайфхаков, которые сделают жизнь проще

Советы помогут вам даже в самых безысходных ситуациях.
Для каждой хозяйки довольно непросто держать дом в чистоте, хорошо выглядеть и заниматься любимым делом. Облегчить повседневные дела можно с помощью незамысловатых хитростей.
Главред собрал одни из самых популярных лайфхаков, которые популярны в сети.
Как надолго избавится от пыли
С пылью поможет справиться небольшое количество кондиционера для белья, которое нужно добавить в воду во время уборки. После этого протирать пыль нужно будет в несколько раз реже.
Как почистить микроволновку за минуту
Очистка микроволновой печи от маленьких капель жира может превратиться в настоящий ад. С этой проблемой поможет справиться обычный лимон. Выдавите его сок в небольшую емкость и поставьте в микроволновку на одну минуту. Эта простая манипуляция значительно облегчит процесс отмывания.
Как почистить зубную щетку
Да-да, именно так. Мало кто знает, но зубная щетка — настоящее хранилище бактерий и ей необходима регулярная дезинфекция.
Читайте такжеКак использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идейСделать это очень просто. Для этого достаточно тщательно промыть её ополаскивателем для полости рта.
Как убрать жирные пятна
Попадание жира для многих вещей становится приговором, но ее спешите с ней прощаться. Залейте жирное пятно моющим средство, оно эффективно справится с подобной проблемой.
Как отклеить этикетку с посуды
Для многих это занятие затягивается на несколько десятков минут, но решить это просто - возьмите растительное масло, смочите им ватный диск и тщательно протрите остатки наклейки.
Как почистить ковер без химчистки
С этой проблемой поможет справиться раствор перекиси и соды. Смешайте 100 мл перекиси водорода и 2 столовые ложки соды, тщательно перемешайте и залейте в пульверизатор.
Читайте такжеКак навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиРаспылите на пятно и оставьте на 10 минут. Уберите остатки салфеткой.
Чистим зеркала
Процесс мытья окон и зеркал значительно облегчат бумажные полотенца или салфетки. Они отлично очищают поверхность, не оставляя ворсинок и разводов.
Как убрать катышки
Справиться с ними поможет простая пемза.
Пуговицы и лак
Если вы столкнулись с тем, что пуговицы на рубашке часто отрываются, обратитесь за помощью к лаку для ногтей. Достаточно всего лишь промазать нитки уже пришитой пуговицы прозрачным лаком.
Жвачка в волосах
Что делать, если жвачка попала в волосы? На помощь снова придёт масло. Обильно смажьте волосы и пальцы подсолнечным маслом и легкими массирующими движениями удалите жвачку.