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Как надолго избавиться от пыли и еще 9 лайфхаков, которые сделают жизнь проще

28 ноября 2021, 04:22
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Советы помогут вам даже в самых безысходных ситуациях.

уборка
10 хитростей, которые сделают вашу жизнь проще / Фото pixabay

Для каждой хозяйки довольно непросто держать дом в чистоте, хорошо выглядеть и заниматься любимым делом. Облегчить повседневные дела можно с помощью незамысловатых хитростей.

Главред собрал одни из самых популярных лайфхаков, которые популярны в сети.

Как надолго избавится от пыли

С пылью поможет справиться небольшое количество кондиционера для белья, которое нужно добавить в воду во время уборки. После этого протирать пыль нужно будет в несколько раз реже.

Как почистить микроволновку за минуту

Очистка микроволновой печи от маленьких капель жира может превратиться в настоящий ад. С этой проблемой поможет справиться обычный лимон. Выдавите его сок в небольшую емкость и поставьте в микроволновку на одну минуту. Эта простая манипуляция значительно облегчит процесс отмывания.

Как почистить зубную щетку

Да-да, именно так. Мало кто знает, но зубная щетка — настоящее хранилище бактерий и ей необходима регулярная дезинфекция.

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Читайте такжеКак использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идейСделать это очень просто. Для этого достаточно тщательно промыть её ополаскивателем для полости рта.

Как убрать жирные пятна

Попадание жира для многих вещей становится приговором, но ее спешите с ней прощаться. Залейте жирное пятно моющим средство, оно эффективно справится с подобной проблемой.

Как отклеить этикетку с посуды

Для многих это занятие затягивается на несколько десятков минут, но решить это просто - возьмите растительное масло, смочите им ватный диск и тщательно протрите остатки наклейки.

Как почистить ковер без химчистки

С этой проблемой поможет справиться раствор перекиси и соды. Смешайте 100 мл перекиси водорода и 2 столовые ложки соды, тщательно перемешайте и залейте в пульверизатор.

Читайте такжеКак навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиРаспылите на пятно и оставьте на 10 минут. Уберите остатки салфеткой.

Чистим зеркала

Процесс мытья окон и зеркал значительно облегчат бумажные полотенца или салфетки. Они отлично очищают поверхность, не оставляя ворсинок и разводов.

Как убрать катышки

Справиться с ними поможет простая пемза.

Пуговицы и лак

Если вы столкнулись с тем, что пуговицы на рубашке часто отрываются, обратитесь за помощью к лаку для ногтей. Достаточно всего лишь промазать нитки уже пришитой пуговицы прозрачным лаком.

Жвачка в волосах

Что делать, если жвачка попала в волосы? На помощь снова придёт масло. Обильно смажьте волосы и пальцы подсолнечным маслом и легкими массирующими движениями удалите жвачку.

Автор: Сергей Кущ
viber
лайфхак уборка
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