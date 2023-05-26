Как на украинском сказать 'всплывающее окно': Авраменко озвучил мелодичное выражение

Свой экспресс-урок Авраменко посвятил новым словам, которые возникают в речи из-за появления новых предметов.

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Как на украинском сказать "всплывающее окно" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказал, как на украинский перевести выражение "всплывающее окно".

"Сегодня поговорим о новых словах, которые возникают в речи из-за появления новых предметов. Если когда-то за компьютером работали в основном "айтівці" (да-да, не "айтішники", а именно "айтівці"), то сегодня им пользуются все. У меня часто спрашивают, как на украинском называется "всплывающее окно". Это то окошко, которое внезапно появляется при нажатии в определенном месте", - рассказал языковед в эфире "Сніданку з 1+1".

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Как отметил Авраменко, во время перевода на украинский язык словосочетание "всплывающее окно" языковеды советуют использовать очень мелодичное украинское выражение – "вигулько́ве вікно".

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Итак, как подытожил языковед, айтишники на украинском – "айтівці", а всплывающее окно – "вигулько́ве вікно".

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"В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", - сказал выдающийся украинский учитель.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказал, как правильно признаваться в чувствах:

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