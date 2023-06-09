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Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответом

Алина Дембицкая
9 июня 2023, 19:27 обновлено 9 июня, 19:30
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Языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Авраменко
Авраменко рассказал, как на украинском назвать шлепанцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть разные виды обуви.

"Начнем с туфлей. "Туфлі" – это разновидность обуви, закрывающая ногу до щиколотки. Их носят как мужчины, так и женщины. А вот "черевики" закрывают и щиколотку. Мужчины чаще носят "черевики", чем женщины. Застежкой в "черевиках" может быть как молния, так и шнурки", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Следующий вид обуви, о котором рассказал языковед, – сапоги. "Чоботи" имеют высокие голенища. Если же голенища не такие уж и высокие, то такую обувь называют не полусапожки, а "полуботки".

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответом
скриншот

"И несколько слов о домашней обуви. Мы все любим тапочки. Да? Оно то да, но это слово имеет разговорный оттенок. Поэтому лучше легкие и мягкие туфли для дома называть "кАпцями". Кстати, в единственном числе – "кАпець", - пояснил Авраменко.

Также языковед спросил у зрителей, как правильно назвать "шльопанці", ведь это слово имеет разговорный оттенок. Он рассказал, что на украинском шлепки – это "пантОфлі".

"ПантОфлі" – это мягкие комнатные туфли без "закаблУків". А что же такое "закаблУки"? "ЗакаблУк" – это задняя часть обуви, охватывающая пятку. На русском – задник", - рассказал Авраменко.

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответом
скриншот

В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

Также Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким вкусным-превкусным украинским словом можно назвать бутерброд.

Смотрите видео о том, существуют ли слова, которые начинаются на букву "И":

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