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Как мыть ламинат, чтобы на нем не оставались разводы: все ахнут от такой неописуемой чистоты

2 декабря 2022, 16:00

Главред рассказывает, как правильно мыть ламинат, чтобы на нем не оставались пятна и разводы.

Ламинат
Как правильно ухаживать за ламинатом / ua.depositphotos.com

Ламинированное покрытие в доме получило широкое распространение, поскольку оно имеет относительно невысокую цену и привлекательный внешний вид.

Однако ламинат нуждается в особом уходе, ведь много влаги может испортить его. Кроме того, очень часто после влажной уборки на ламинированном покрытии остаются пятна.

Главред рассказывает, как правильно мыть ламинат, чтобы на нем не оставались разводы.

Инструкция по мытью ламинированного пола:

  1. Прежде всего нужно выбрать правильную тряпку для мытья ламината. Лучшим вариантом будет тряпка из микрофибры, поскольку она хорошо удерживает влагу. Если дома такой тряпки нет, то можно заменить ее на любую другую мягкую ткань, которая хорошо поглощает влагу. Обратите внимание, что ткань не должна линять и оставлять после себя ворсинки.
  2. Приготовьте специальный раствор для мытья пола. В этом вам поможет столовый уксус. Для этого нужно развести 200 мл. 3-9% столового уксуса в 10 л. воды. Такой раствор прекрасно справляется с мытьем пола и не оставляет никаких разводов. Более того, уксус обладает дезинфицирующими свойствами, а потому все бактерии моментально будут уничтожены. Неприятным недостатком этого раствора является лишь его резкий запах, однако он быстро испарится при условии, если вода будет достаточно горячей.
  3. Перед мытьем пола нужно обеспечить хороший доступ воздуха к помещению, чтобы пол как можно быстрее высох. Поэтому стоит открыть окно или дверь.
  4. Начинайте мыть пол, тщательно выкрутив тряпку. Она должна быть едва влажной. Мыть пол нужно параллельно планкам ламината. Это не позволит влаге попасть в стыки ламината, а также предупредит образование разводов.
  5. После того, как вы помыли ламинат, дайте ему высохнуть и не ходите по мокрому полу. Когда пол уже немного подсох, то можете отполировать его мягкой сухой тряпкой. Таким образом пол станет блестящим и сияющим, без пятен и разводов.

Помните, что ламинат достаточно привередливый материал, а потому его нельзя чистить металлической губкой или щеткой с жесткой щетиной. Также нельзя мыть ламинат разнообразными абразивными моющими средствами и полиролями, которые предназначены для ухода за мебелью. Все эти средства могут разъесть защитный слой ламината, что приведет к потере цвета. Пол станет тусклым и его придется менять.

Стоит также заметить, что ламинированное покрытие нужно мыть не чаще 2-3 раз в неделю, поскольку чрезмерная влага может вызвать его быструю порчу.

Следите за своим полом и он непременно будет радовать вас своей чистотой и сиянием!

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