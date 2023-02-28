Как можно улучшить жареную картошку: нехитрые способы преобразить привычное блюдо

Жареная картошка - вкус детства и любимая еда многих украинцев. Как сделать это блюдо еще лучше - читайте далее.

Как можно улучшить жареную картошку / коллаж фото pexels.com

Сама по себе жареная картошка вкусная и без излишеств, но иногда привычное блюдо хочется разнообразить и сделать это можно довольно простыми способами.

Как можно улучшить жареную картошку - вариант для каждого

Для того, чтобы разнообразить вкус картошки и насытить его, можно предварительно прожарить на сковороде другие овощи в масле, после чего в это же масло отправить картофель.

Также для картофеля можно приготовить чесночную подливу - размять целую головку чеснока в ступке и добавить в пюре соль, масло и воду. Картофель обретает другой вкус, если сделать к нему такую заправку. Этот способ в народе называется Улановским, в честь поварихи из поселка Уланов Винницкой области.

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Ещё одним способом разнообразия жареного картофеля является его приготовление с капустой. После 5-7 минут обжаривания картофеля к нему можно добавить капусту и лук по желанию.

Какие специи можно добавить в жареную картошку - травы на все времена

Специи в жареной картошке могут не только разнообразить и дополнить её вкус, но и нейтрализовать вредные вещества. Как правило, универсальными приправами для картофеля считаются - красная паприка, черный молотый перец, сушеный чеснок, тимьян, молоты лук и куркума.

Однако есть важное условие - специи нужно уметь добавлять. Есть два варианта: приправить за 5 минут до готовности или уже после приготовления, а затем дать немного настояться.

Что можно подать к жареной картошке - накрываем стол

Помимо самых привычных способов накрыть стол с жареной картошкой и подать к ней сало, майонез и кетчуп - есть другие способы, более интересные.

Конечно, подойдут соленья - и огурцы, и помидоры, и грибы, лечо и прочие. Также можно подать селедку или другую рыбу, свежую зелень. Удивительно, но некоторые люди любят полакомиться жареной картошкой со стаканом молока. Самый приятный период - лето и ранняя осень, тогда картофель можно подавать со свежим салатом из огурцов и помидоров, который и является одним из самых любимых дополнений к жареной картошке у большинства людей.

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