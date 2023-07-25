Как можно сохранить свежие помидоры на зиму и где их использовать

Сохранить свежесть и аромат своих любимых помидоров на зиму просто.

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Как можно сохранить свежие помидоры на зиму / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Хотите наслаждаться вкусом сочных помидоров в течение всей зимы? Узнайте, как можно сохранить свежие помидоры на зиму.

Мы расскажем, можно ли их вообще замораживать и как это сделать.

Можно ли замораживать свежие помидоры?

Да, свежие помидоры можно замораживать, и это отличный способ сохранить их свежесть и вкус на долгие месяцы. Замороженные помидоры сохраняют большую часть своих полезных веществ и используются в различных блюдах.

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Как заморозить помидоры на зиму?

Помойте и обсушите помидоры. Удалите стебли и нарежьте помидоры на кусочки или дольки, в зависимости от вашего предпочтения. Равномерно разложите помидоры на лоток или противень, предварительно покрытый пленкой или пергаментной бумагой. Заморозьте помидоры на протяжении нескольких часов до полного замораживания. Переложите замороженные помидоры в пакеты или контейнеры и верните в морозильник для хранения.

Для чего можно использовать замороженные помидоры?

Замороженные помидоры могут быть использованы в различных кулинарных блюдах, таких как супы, соусы, рагу, пасты, лечо и многое другое. Они добавляют яркий вкус и аромат в вашим любимым рецептам и помогают наслаждаться свежими помидорами вне сезона. Также замороженные помидоры можно использовать в качестве начинки для пирогов и квашеных овощей.

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