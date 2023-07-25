Как можно сохранить свежие помидоры на зиму и где их использовать

Хотите наслаждаться вкусом сочных помидоров в течение всей зимы? Узнайте, как можно сохранить свежие помидоры на зиму.
Мы расскажем, можно ли их вообще замораживать и как это сделать.
Можно ли замораживать свежие помидоры?
Да, свежие помидоры можно замораживать, и это отличный способ сохранить их свежесть и вкус на долгие месяцы. Замороженные помидоры сохраняют большую часть своих полезных веществ и используются в различных блюдах.
Как заморозить помидоры на зиму?
- Помойте и обсушите помидоры.
- Удалите стебли и нарежьте помидоры на кусочки или дольки, в зависимости от вашего предпочтения.
- Равномерно разложите помидоры на лоток или противень, предварительно покрытый пленкой или пергаментной бумагой.
- Заморозьте помидоры на протяжении нескольких часов до полного замораживания.
- Переложите замороженные помидоры в пакеты или контейнеры и верните в морозильник для хранения.
Для чего можно использовать замороженные помидоры?
Замороженные помидоры могут быть использованы в различных кулинарных блюдах, таких как супы, соусы, рагу, пасты, лечо и многое другое. Они добавляют яркий вкус и аромат в вашим любимым рецептам и помогают наслаждаться свежими помидорами вне сезона. Также замороженные помидоры можно использовать в качестве начинки для пирогов и квашеных овощей.
Вам может быть интересно: