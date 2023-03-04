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Как можно определить пригодность семян к посеву: хитрый трюк дает стопроцентный результат

4 марта 2023, 08:30
Как определяют всхожесть семян - простой и надежный способ.
проростание, посадка
Как определяют всхожесть семян - неожиданный ответ / Pixabay/Jesus Leal

Начало весны – традиционное время посева различных культур, как в хозяйствах, так и на приусадебных участках.

Несмотря на огромный выбор семян для посева, зачастую перед огородниками встает вопрос – как проверить пустые семена или нет.

Существует несколько проверенных временем способов, как узнать пригодность материала для высадки с целью получения богатого урожая.

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Что является необходимым условием для прорастания семян

Даже не будучи специалистом не трудно догадаться, что для того, чтобы обеспечить прорастание семян необходимы несколько ключевых условий:

  • вода;
  • воздух;
  • тепло.

Сам процесс прорастания семян имеет простую "механику": вследствие проникновения внутрь семян воды происходит их набухание. После этого находящийся в семени зародыш набирается сил, что требует непрерывного обеспечения кислородом.

Как определить всхожесть семян формула

С определением семян на всхожесть может справиться любой огородник-любитель. Этот способ не требует специальных навыков или оборудования. Необходима емкость, вода и соль.

Порядок действий:

  • приготовьте соляной раствор (одну чайную ложку добавляют на литр воды и перемешивают);
  • в соляной раствор поместите семена и оставьте на 2-3 часа;
  • некачественные семена в результате останутся на поверхности;
  • самые лучшие по качеству семена останутся на дне емкости с соляным раствором.

Как зерно проверяют на всхожесть

Существует давно известная формула определения всхожести семян, которые пригодны для посадки. Для этого необходимо узнать процент количества проросших семян относительно количества посеянных.

Порядок действий:

  • для определения отношения всхожести семян готовят \(100\) семян для прорастания;
  • подготовленные семена помещают в один слой в плоский сосуд (блюдце) на влажную салфетку и накрывают второй влажной салфеткой;
  • сосуд плотно накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в темное, теплое место на несколько дней (среда с семенами должна быть всегда влажной, но не мокрой, иначе семена сгниют);
  • по истечении срока проверки проводят подсчет проросших семян и определяют их всхожесть в процентном отношении.

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