Как можно использовать прокисшее молоко: вкусные и быстрые рецепты

Можно ли использовать просроченное молоко в приготовлении - Главред разобрался в этом вопросе.

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Прокисло молоко, что делать / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

Можно ли варить кашу на кислом молоке - большинство хозяек категорически против. Каша, сваренная на кислом молоке, будет иметь странный вкус да и вид не эстетичный. Однако существует много рецептов, где можно использовать кисле молоко и потом наслаждаться вкусными блюдами.

Можно ли использовать в пищу прокисшее молоко

Многие хозяйки используют кислое молоко, как один из главных ингредиентов для приготовления холодных супов, такие как окрошка. Приготовление очень легкое: нарезать огурцов, редиски, зелени и все. Кстати, часто в окрошку для насыщения вкуса добавляют вареное или жареное мясо.

Из кислого молока можно сделать вкусный соус, который может стать заменой майонезу, да и будет малокалорийным. Чтобы сделать соус из простокваши, стоит добавить горчицу, лук, соль и сахар по вкусу, молотый перец, сок лимона. Легкий рецепт идеального и вкусного соуса, который подойдет ко многим блюдам.

Обычно кислое молоко используют для приготовления блинов и пирожков. Если добавить кислое молоко, то они блины и пироги будут пышнее и нежнее. Стоит не забывать, чтобы выпечка удалась, нужно обязательно добавлять соду.

Самое распространенное блюдо, которое можно приготовить из кислого молока - творог. Для приготовления творога стоит просто поставить кислое молоко в кастрюлю на небольшой огонь. Ждать, пока оно нагреется и не перемешивать, чтобы сыр сам начал отделяться, а сыворотка изменит цвет на зеленоватый. Главное не дать закипеть домашнему сыру, потому что он может быть пересушенным.

Можно ли поливать цветы прокисшим молоком

Опытные садоводы не советуют поливать какие-либо растения молоком. Не важно, свежее оно или прокисшее. Известно, что растения не могут усваивать витамины, содержащиеся в молоке, такие как калий и магний. Жиры, содержащиеся в молоке, могут только испортить состояние почвы. Еще одним негативным фактором является то, что может налететь много насекомых и будут есть не только молоко, но и растение, которое вы подкормили.

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