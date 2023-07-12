Как можно использовать недопитое вино: 3 удивительных способа спасут напиток

Недопитое вино - последствие многих праздников. Главред расскажет, что можно сделать с вином, чтобы оно не испортилось.

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Как можно использовать недопитое вино / коллаж: Главред, фото: pexels

После празднований и мероприятий, скорее всего, в вашей кладовой или холодильнике остаются недопитые винные бутылки. Напиток ждет, чтобы его использовали. О том, как долго может стоять вино в холодильнике и куда можно добавлять вино, чтобы оно не испортилось - расскажем далее.

Срок годности напитка зависит от сорта вина. В среднем вы можете сохранить открытую бутылку вина в холодильнике от одного до пяти дней после ее открытия. Однако с игристым вином срок хранения становится явно меньше.

Что делать с недопитым вином

Если вы в ближайшее время не собираетесь допивать вино из открытых бутылок, вы можете использовать вино по-разному. Таким образом, вы ничего не потеряете и сможете насладиться вином до того, как оно испортится. Например, можно приготовить пищу с вином. Вы можете легко добавить вино в блюдо, например, в ризотто. Если вы соедините вино с уксусом того же цвета, луком, медом и солью, то получится вкусная заправка для салата, которую легко подавать к каждому обеду.

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Как можно использовать недопитое вино

Вино также можно использовать для приготовления компотов из груш или других видов фруктов. Помимо прочего, хороший вариант — сделать кубики льда со вкусом вина. Если вы заморозите немного вина в форме для льда, вы сможете хранить его в течение трех месяцев. Это отличный способ продлить жизнь вашему вину и сделать любимый напиток, когда захочется. Например, сангрию.

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