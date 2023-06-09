Как можно использовать лепестки чайной розы: удивительные свойства цветка

Главред расскажет, что можно сделать из лепестков роз в домашних условиях и как они повлияют на человека.

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Как можно использовать лепестки чайной розы / коллаж: Главред, фото: instagram my_sunny_armenia/valentina.p1952

Период цветения чайной розы уже настал, однако этот цветок способен не только радовать глаз, но и по-другому влиять на организм человека. Мы расскажем, для чего можно использовать лепестки роз.

Как можно использовать лепестки чайной розы - конечно, чай

В Китае одной из самых популярных добавок к чаю являются бутоны китайской чайной розы. Особенно хорошо она сочетается с черным чаем.

Также чайную розу можно использовать, как компонент для самостоятельного напитка. Для того, чтобы его приготовить, нужно положить несколько цветов в заварник и залить водой в пределах температуры около 90 градусов.

Такой напиток можно пить с листочками мяты и заваривать несколько раз. С каждым разом он будет становиться темнее.

Что можно сделать из лепестков роз в домашних условиях - вкус и красота

Многим известно, что помимо чая, из чайной розы можно сделать варенье. Однако - это не всё. Чайную розу можно также использовать в косметических целях. Для этого необходимо измельчить несколько лепестков и добавить к ним одну столовую ложку оливкового масла.

Полученная смесь должна настояться около часа, после чего ее стоит нанести на лицо и продержать около 20 минут. Вы увидите, как посвежеет лицо, когда смоете маску теплой водой.

Что лечат лепестки розы - влияние на организм

Влияние чайной розы на организм имеет достаточно сильны эффект. При внутреннем употреблении она может нормализовать функционирование желудочно-кишечного тракта и восстановить микрофлору кишечника. Также чайная роза способна убирать мелкие камни из почек и облегчать симптомы ПМС. Помимо прочего, напитки с чайной розой оказывают успокаивающий эффект и улучшают сон.

Смотрите видео о том, как вырастить кусты роз:

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