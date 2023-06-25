Как можно использовать алоэ: 5 неожиданных способов применения

Главред расскажет, что можно делать из домашнего алоэ и как его применить.

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Как можно использовать алоэ / коллаж: Главред, фото: pexels

Если вы любите растения, в вашем доме должно быть растение алоэ вера. К тому же стоит это универсальное растение совсем недорого. Недаром цветок называют "чудо-растением". Алоэ вера полезен для многих целей, мы расскажем можно ли мазать лицо листом алоэ и что можно сделать с этим растением.

Что можно делать из домашнего алоэ - здоровье полости рта

Исследование 2014 года, опубликованное в Эфиопском журнале медицинских наук, показывает, что можно использовать алоэ вера в качестве жидкости для полоскания рта. Растение содержит хорошую дозу витамина С, который предотвращает образование зубного налета. Алоэ вера также может помочь, если вы страдаете от опухших десен.

Как можно использовать алоэ - косметические свойства

Если у вас чувствительная кожа, может быть очень трудно найти средство для снятия макияжа, которое не вызывает жжения. Не ищите средство для снятия макияжа, попробуйте нанести немного растительного геля на ватный диск и аккуратно вотрите его в кожу. После этого вы сможете легко смыть макияж. Также, если вам необходим натуральный скраб для лица - может помочь алоэ. Смешайте немного геля с небольшим количеством пищевой соды, и все готово.

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Что можно сделать из алоэ в домашних условиях - обработка ран и помощь после загара

Алоэ вера оказывает увлажняющее и охлаждающее действие при нанесении на кожу, поэтому гель растения прекрасно действует на загорелую кожу. Неудивительно, что многие продукты для нанесения загара содержат алоэ вера. Также это растение пригодится тем, кто страдает от излишней перхоти. Разрежьте длинный стебель алоэ вдоль пополам и ложкой удалите гель с растения. Поместите этот гель в миску и добавьте около двух столовых ложек кондиционера, одну столовую ложку оливкового масла и одну столовую ложку кокосового масла. Смешайте всё до состояния однородной пасты и нанесите маску на кожу головы. Оставьте на некоторое время, а затем вымойте волосы. Ситуация с перхотью заметно улучшится, а может и полностью исчезнет.

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