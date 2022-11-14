Как может испортиться мед и что нужно сделать, чтобы продукт не забродил

В забродившем меде можно заметить на верхнем слове много пены / pixabay.com

Мед представляет собой сладкий, вязкий и густой продукт, который своим трудом производят пчелы. Он помогает от простуды, повышает иммунитет и может длительное время храниться без какой-либо потери качества. Однако если хранить мед неправильно, он может и забродить. Признаки испорченного меда – много пены на верхнем слое продукта, кислый и винный запах, хлопьевидные кристаллы. Тогда значит, что мед забродил. Продукт нельзя употреблять в пищу во избежание расстройства желудка.

Сколько мед может храниться?

Принято считать, что сроки хранения меда зависят от того, в каких условиях он хранится. Мед, который запечатан и в сотах, можно хранить очень долгое время. В отличие от меда, который достали из сот и разлили в посуду.

Максимально мед может храниться в герметичной упаковке 24 месяца. При плотно закрытой таре не больше одного года. Если продукт в неплотно закрытой упаковке, хранится он не больше 6 месяцев. За это время мед теряет свои ключевые полезные качества.

Также, кроме натурального, есть мед и с добавками. Однако длительность хранения продукта в таком случае существенно сокращается. Мед с добавками хранится не больше 1 года. После того как его вскрыли срок хранения составляет не более 2 месяцев.

Когда мед в сотах и запечатан воском, у него нет доступа к воздуху. Процессы окисления сокращаются, а срок хранения продлевается. В сотах лучше всего хранить мед в стеклянной или керамической посуде без доступа к свету. Крышка должна плотно закрывать посуду. При подобных условиях мед хранится от 10 до 15 лет.

Как понять, что мед испортился

Если мед хранится в благоприятных условиях, он вряд ли испортится, поскольку продукт обладает бактерицидным эффектом. У некоторых дома банка с медом вместе с ложкой стоит несколько лет. Внешний вид меда не меняется, поэтому люди задаются вопросом о том, не испортился ли продукт.

Впрочем, даже если мед хорошо запечатан и правильно хранится, он теряет питательные вещества, которые есть в свежем продукте.

Например, внешний вид меда не меняется, но при запахе можно почувствовать кисловатый привкус. Первый вариант – нектар растения, ставшего источником меда, сам с кисловатым привкусом. Мед в итоге получается кислым на вкус. Второй случай – в меде увеличились показатели метаболитов, он мог начать бродить и портиться. Этот мед не будет кислым, если его пропарить в кастрюле. Но полезных качеств в нем уже нет.

Заметили на верхнем слое меда много пены, а запах – кислый и отдает вином, тогда мед забродил и уже испорчен. Употреблять в пищу его нельзя. Теперь вы знаете, как выглядит забродивший мед.

Другой признак того, что мед испортился – хлопьевидные кристаллы. Они значительно отличаются от обычных кристаллов продукта. Мед больше есть нельзя, иначе можно столкнуться с расстройством желудка.

Как может испортиться мед

Обычно мед портится при неправильном хранении. Важный показатель – температура. Хранить мед нужно при температуре от -6 до +20 градусов. В комнате продукт оставлять не следует, он может расслоиться и испортиться. Когда в помещении больше 20 градусов тепла, из меда пропадают витамины. Будете нагревать мед при температуре +40, уничтожатся его полезные вещества.

Допустимо хранить мед в холодильнике или морозильной камере. Вкус самого продукта меняется, структура и полезные качества меда ухудшаются. Его можно использовать для выпечки или приготовления каких-либо блюд.

Не забывайте, что нельзя менять температуру хранения меда. Мед находится в холодном месте – не переставляйте его оттуда. Иначе он может кристаллизироваться.

Мед нежелательно помещать в посуду из железа и оцинкованную тару. В них продукт может окислиться Чтобы мед не потемнел и не потерял свой товарный вид, так хранить его не следует. Посуда должна быть чистая и сухая. Вместо этого возьмите затемненную стеклянную банку, которую следует промыть хозяйственным мылом, а не обычными моющими средствами. Воду нужно тщательно смыть.

Что касается влажности, чем ниже будут ее показатели, тем лучше для вашего меда. Продукт может очень быстро впитывать влагу из окружающей среды. Поэтому плотно закрывайте тару. Мед лучше не держать у источников воды или в помещениях, где влажность повышена. Консистенция меда может стать жидкой, в результате чего он, вероятно, испортится.

Не оставляйте мед в местах, куда будет попадать солнечный свет. Солнечные лучи способны нагревать емкость, в которой хранится продукт, из-за чего все полезные свойства меда могут быть уничтожены. По причине влияния солнечных лучей лучше иссякает фермент ингибьюин, обладающий противомикробными свойствами.

Следите за запахом меда. Там, где есть сильный специфический запах каких-либо веществ – рыба, бензин, краска – продукт лучше не хранить. Несмотря на то, что мед плотно закрыт крышкой, он может хорошо впитывать различные сторонние запахи.