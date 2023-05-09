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Как мелисса действует на организм человека: побочные эффекты любимого чая

Алена Кюпели
9 мая 2023, 08:00 обновлено 9 мая, 08:56
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Мелисса - не простое растение. Иногда она может иметь достаточно серьезные побочные эффекты.
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Мелисса не так проста, как кажется на первый взгляд. Фото Pixabay

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — это трава с запахом лимона, происходящая из того же семейства, что и мята. Трава родом из Европы, Северной Африки и Западной Азии, но выращивается по всему миру.

Мелиса традиционно использовалась для улучшения настроения и когнитивных функций, но потенциальные преимущества на этом не заканчиваются. Читайте дальше, чтобы узнать, чем полезен чай из мелиссы.

Для чего пьют чай с мелиссой

1. Мелиса может помочь снять стресс

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Как мелисса действует на организм человека? Говорят, что мелиса успокаивает симптомы стресса, помогает расслабиться и поднять настроение.

Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что прием мелиссы ослаблял негативные эффекты настроения, вызванные лабораторным психологическим стрессом. Участники, принимавшие мелису, сообщали о повышении чувства спокойствия и снижении чувства бдительности.

Как использовать: Принимайте 300 миллиграммов (мг) мелиссы в форме капсул два раза в день. Можно принимать разовую дозу 600 мг при острых эпизодах стресса.

2. Мелиса помочь уменьшить беспокойство

Мелису также можно использовать для уменьшения симптомов беспокойства, таких как нервозность и возбудимость.

В исследовании, опубликованном в 2014 году, изучалось влияние продуктов, содержащих мелиссу, на настроение и когнитивные функции. Добавку смешивали с напитком и йогуртом вместе с натуральными или искусственными подсластителями. Участники обеих групп сообщили о положительном влиянии на различные аспекты настроения, включая снижение уровня тревожности.

3. Мелиса может улучшить когнитивные функции

В том же исследовании 2014 года также изучалось влияние мелиссы на улучшение когнитивных функций.

Участников попросили выполнить когнитивные задачи, связанные с памятью, математикой и концентрацией. Результаты этих компьютеризированных задач показывают, что участники, которые принимали мелису, работали лучше, чем те, кто этого не делал.

Хотя у этих участников действительно повысился уровень бдительности и производительности, усталость все же может возникнуть со временем. Сочетание мелисы с пищей также влияет на скорость ее усвоения, что могло повлиять на его эффективность.

4. Мелиса может помочь облегчить бессонницу и другие нарушения сна

Можно ли пить чай с мелиссой на ночь? Сочетание мелиссы лимонной с валерианой может помочь уменьшить беспокойство и нарушения сна, такие как бессонница.

В одном исследовании 2006 года обнаружили, что у детей, принимавших комбинированную дозу, наблюдалось улучшение симптомов на 70–80 процентов. И исследователи, и родители считали мелису хорошим или очень хорошим средством. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.

Чай с мелиссой на ночь: перед сном выпейте чашку чая, заваренного с валерианой и мелиссой.

5. Мелиса может помочь в лечении герпеса

Вы даже можете применять мелиссу местно при первых признаках герпеса.

Участники исследования 1999 года наносили либо мелису, либо крем плацебо на пораженный участок четыре раза в день в течение пяти дней. Исследователи обнаружили, что участники, которые использовали крем с мелиссой, испытывали меньше симптомов и выздоравливали быстрее, чем те, кто этого не делал.

Исследователи также предположили, что использование крема с мелиссой может помочь продлить интервалы между вспышками герпеса. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы расширить эти выводы.

Способ применения: Наносите крем с мелиссой на пораженный участок несколько раз в день. Обязательно протестируйте крем на внутренней стороне предплечья, прежде чем наносить его на герпес. Если вы не испытываете никакого раздражения или воспаления в течение 24 часов, его можно безопасно использовать.

6. Мелиса может помочь облегчить расстройство желудка

Если вы испытываете частые боли в животе и дискомфорт, мелисса может оказать положительное влияние на ваше пищеварение.

Небольшое исследование, проведенное в 2010 году, оценило влияние холодного десерта, содержащего мелиссу, на функциональную диспепсию. Участники ели щербет с травами или без них после еды. Хотя оба типа десертов уменьшали симптомы и их интенсивность, десерт, содержащий мелиссу, усиливал этот эффект.

7. Может помочь при тошноте

Учитывая ее потенциальное влияние на вашу пищеварительную систему, мелисса может также помочь уменьшить чувство тошноты.

Во многих исследованиях рассматривалось использование мелиссы лимонной в сочетании с другими травами. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить эффективность лимона.

Как использовать: Выпейте чашку чая с мелиссой при первых признаках тошноты.

8. Мелиса может помочь свести к минимуму менструальные спазмы

Есть также исследования, показывающие, что мелиссу можно использовать для облегчения менструальных спазмов и предменструального синдрома (ПМС).

В исследовании 2015 года изучалось влияние мелиссы на снижение интенсивности менструальных спазмов у 100 старшеклассниц. Девушки принимали либо эссенцию мелиссы, либо плацебо в течение трех последовательных менструальных циклов. Интенсивность симптомов ПМС анализировали до и через один, два и три месяца после исследования. Группа, принимавшая мелису, сообщила о значительном уменьшении симптомов. Для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования.

9. Мелиса может облегчить головную боль

Мелиса также может быть полезна при лечении головных болей, особенно если они возникают в результате стресса. Ее расслабляющие свойства помогут вам расслабиться, снять напряжение и расслабить мышцы. Также известно, что употребление травы может помочь открыть и расслабить суженные кровеносные сосуды, что может способствовать головным болям.

Как использовать: Если вы испытываете повторяющиеся головные боли, вам может быть полезно принимать от 300 до 600 мг мелиссы лимонной до трех раз в день. Это позволит траве попасть в вашу систему задолго до того, как разовьется головная боль. Вы можете принять более высокую дозу, если чувствуете головную боль.

10. Мелиса может помочь уменьшить зубную боль

Обезболивающие свойства мелисы могут сделать ее идеальным выбором для облегчения зубной боли. Считается, что помимо использования расслабляющих свойств, это домашнее средство помогает бороться с воспалениями в организме.

Как использовать: Используйте ватный тампон, чтобы нанести масло мелиссы на пораженный участок по мере необходимости. Обязательно выберите масло, которое уже было разбавлено маслом-носителем, например, маслом жожоба. Если вы покупаете чистое масло мелиссы, вам следует разбавить его. Эфирные масла не следует наносить непосредственно на кожу, пока они не будут разведены в масле-носителе.

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Побочные эффекты и риски: кому нельзя пить мелиссу

Мелиса может вызвать такие побочные эффекты, как:

  • головная боль
  • болезненное мочеиспускание
  • повышенная температура тела
  • тошнота
  • рвота
  • боль в животе
  • головокружение
  • хрипы
  • раздражение кожи
  • аллергическая реакция

Вы можете свести к минимуму побочные эффекты, такие как расстройство желудка, принимая мелису вместе с едой. Вы также можете снизить риск побочных эффектов, употребляя менее 2 граммов мелиссы в день.

Можно ли пить чай из мелиссы каждый день? Мелису следует использовать только в течение короткого периода времени. Общее эмпирическое правило — делать недельный перерыв после каждых трех недель использования. Не следует принимать мелиссу более четырех месяцев подряд без перерыва.

Вам следует поговорить с врачом перед использованием, если вы принимаете:

  • лекарства от глаукомы
  • препараты для щитовидной железы
  • барбитураты
  • успокоительные
  • препараты, влияющие на серотонин

Вы также должны поговорить с врачом перед использованием мелисы, если:

  • Вы беременны
  • вы кормите грудью
  • вы хотите дать мелису младенцу или ребенку в возрасте до 12 лет
  • у вас плановая операция

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