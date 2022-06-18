Как Макрон обнимал Зеленского: сеть взорвалась мэмами

Особенно полюбился мэм с Джонсоном, который якобы обижено смотрит на нежные объятия Зеленского и Макрона.
В интернете появился новый повод для мэмов, и это не Андрей Данилко, который "попал в анекдот".
На этот раз "звездами" коллажей и шуток стал президент Украины Владимир Зеленский, а также президент Франции Эммануель Макрон, который 16 июня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.
Главным мэмом бесспорно стали объятия Зеленского и Макрона. Даже не объятия, а нежное нашептывание Макрона на ушко Зеленскому. При этом президент Украины оставался с невозмутимым лицом.
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Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.
Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.
В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.