Как Макрон обнимал Зеленского: сеть взорвалась мэмами

Шольц, Макрон и Драги в vip-вагоне Укрзализницы / Фото соцсети

В интернете появился новый повод для мэмов, и это не Андрей Данилко, который "попал в анекдот".

На этот раз "звездами" коллажей и шуток стал президент Украины Владимир Зеленский, а также президент Франции Эммануель Макрон, который 16 июня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Главным мэмом бесспорно стали объятия Зеленского и Макрона. Даже не объятия, а нежное нашептывание Макрона на ушко Зеленскому. При этом президент Украины оставался с невозмутимым лицом.

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Ревность. Холст. Масло./ Instagram/ukraine.is

Даже не через 2-3 недели :)/ Instagram/ukraine.is

Ким - любимый герой мэмов/ Instagram/ukraine.is

Неблизость Путина и Макрона/ Instagram/ukraine.is

"Почему он мне не звонит?"/ Instagram/ukraine.is

Потому что! / Instagram/ukraine.is

Смотри выше/ Instagram/ukraine.is

Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.

В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.