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Как любят мужчины по знаку Зодиака: главные признаки, что он от вас без ума

25 августа 2022, 12:46

Не все умеют говорить о своих чувствах, но простая наблюдательность и астрология помогут раскрыть секреты их загадочных сердец.

Как любят мужчины по знаку Зодиака
Как понять, что мужчина влюблен по знаку Зодиака / pixabay.com

Мужчинам сложно проявлять свои чувства, так как это совершенно несправедливо считают признаком слабости, уделом эмоциональных женщин.

Тем не менее, каждый способен полюбить. И проявляет свои чувства очень по-разному. Астрологи выделяют некоторые закономерности, согласно которым мужчины, в зависимости от их знака Зодиака, проявляют свои чувства по-разному.

Главред расскажет, как узнать, что мужчина влюблен, по его знаку Зодиака.

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Овен

В отношениях с мужчиной-Овном его чувства никогда не вызывают сомнений: если он любит, это становится понятно с первых секунд, как он осознает это сам. Более того, вам не придется искать в его поведении какие-то особые признаки, ведь такие партнеры, как правило, говорят о своих привязанностях в лоб. Нежные чувства в них возникают моментально, они красиво и настойчиво ухаживают, не принимая никаких отказов. Кому-то любовные привычки Овнов-мужчин могут показаться слишком навязчивыми, и их нужно учиться принимать. Но напористость им можно простить хотя бы за то, что партнеры Овнов для них – центр их Вселенной. И это не фигура речи.

Как любят мужчины по знаку Зодиака
Поведение влюбленного мужчины по знаку Зодиака / pixabay.com

Телец

С мужчиной-Тельцом можно состоять в отношениях долгие годы, но продолжать сомневаться, какие же именно чувства он испытывает. Аналитический склад ума не позволяет им броситься в омут с головой после первого же свидания. Они долго присматриваются к партнеру, изучая его, как жука в банке. Более того, они способны имитировать отношения, чтобы убедиться, что перед ними именно та женщина, которая нужна. Хорошие новости: как только Телец осознает, что его партнерша, именно та, кто ему нужна, роман с ним превращается в самую сладкую сказку, которую возможно себе представить. По всем канонам голливудских романтических комедий он будет ухаживать и заботиться о своей избраннице.

Близнецы

Тот редкий случай, когда мужчины любят и могут часами говорить о своих чувствах. Которые, к слову, возникают у мужчин-Близнецов очень быстро. Для них разговоры в отношениях так же важны, как интимная близость. Они будут болтать без умолку обо всем на свете, рассказывать удивительные истории из своей жизни и осыпать свою партнершу вычурными комплиментами. Но Близнецов-мужчин нужно уметь держать при себе – как только эмоциональная связь между ними и их партнершами истончается, они начинают искать более острых чувств на стороне.

Рак

Возлюбленная мужчины-Рака может так никогда и не услышать три заветных слова. Однако он ведет себя в отношениях так, что не остается сомнений – этот Рак готов провести с вами всю жизнь, и умереть, как в сказке, в один день. Такие мужчины, хоть и молчуны, но неисправимые романтики. Впрочем, становятся такими они лишь тогда, когда убеждаются, что у их потенциальной партнерши такие же планы и целы на будущее. Потому что отношения с Раком – это не про интрижки, это любовь на века. Вся любовь этих мужчин не в словах, а в поступках. Они надежны, как швейцарские часы, и готовы хранить домашний очаг рука об руку со своей избранницей.

Как любят мужчины по знаку Зодиака
Признаки того, что мужчина любит, по знаку Зодиака / pixabay.com

Лев

В отношениях с мужчиной-Львом порой может казаться, что вы – просто очередной трофей на его полке, которым он любит похвастаться перед нужными людьми. Да, Львы эгоистичны по своей натуре, любят покрасоваться, и нередко используют женщин, как показатель их статуса. Тем не менее всегда стоит помнить – к выбору партнерш они подходят скрупулезно, и длительные романы заводят лишь тогда, когда между партнерами есть любовь. И если на публике они могут вести себя, как мальчишки, которые хвастаются красивой игрушкой, в быту и семейной жизни на них можно положиться. Более того, таким мужчинам нравятся домашние заботы, и они активно в них участвуют.

Дева

Встречаясь с мужчиной-Девой, вам придется запастись терпением. Они склонны к бесконечному самоанализу и рефлексии, поэтому большую часть времени они будут проводить в раздумьях и тревогах о вашем будущем. Слова о любви придется выдавливать из них по чайной ложке, если вам непременно нужно это услышать. Если нет, то просто наслаждайтесь общением. Девы-мужчины хоть и склонны к романтике, но очень застенчивы. Поэтому понять, любит ли вас он можно по двум признакам: он будет спрашивать о вашем дне не для галочки (и внимательно слушает абсолютно все подробности) и он всегда придет на помощь. Без каких-либо условий и условностей.

Весы

Такие мужчины демонстрируют влюбленность уже при первой встрече, красиво ухаживают, играют в романтику. Но это совсем не признаки любви. Глубокая привязанность у Весов проявляется тогда, когда они ради вас готовы изменить свою размеренную жизнь. Для них баланс должен быть во всем. А та, ради которой они готовы его нарушить, будет действительно кем-то особенным. Тем не менее принуждать их к этому не стоит. Просто наслаждайтесь романтикой, но присматривайтесь к тому, какой реальный вклад они делают в отношения. Жертвенность для таких мужчин равна признанию.

Как любят мужчины по знаку Зодиака
Как любят мужчины по знаку Зодиака / pixabay.com

Скорпион

Представителям этого знака никогда "не нужны серьезные отношения", они всегда вольные странники, дарящие свои тела и чувства всем, кто готов их принять. По крайней мере они хотят так думать. На деле же мужчины-Скорпионы незамедлительно вступают в отношения с теми женщинами, в которых влюбляются. Причем чем более традиционными будут эти отношения, тем для них лучше. Главное не забывать поддерживать их легенду о любви к свободе, и порой вносить в быт элемент праздника. Скорпион действительно по уши влюблен, когда на место упрямства приходит желание идти на компромисс.

Стрелец

Мужчины, рожденные под знаком Стрельца, уверены, что любовь создана для наслаждения, а жизнь слишком коротка, чтобы упускать хоть один сладостный момент. Поэтому они признаются в любви практически сразу, роман строят на смеси интимной близости и ярких приключений, и вообще стремятся прожить каждую минуту со своей избранницей. С уверенностью можно сказать, что мужчина Стрелец любит, когда он начинает делиться глубокими переживаниями и спрашивает совета, признавая ваш авторитет.

Козерог

Любовь для мужчин-Козерогов – это не розовые сердечки, милые прозвища и плюшевые зверушки. Они традиционалисты, поэтому свои чувства проявляют тем, что кропотливо работают над созданием максимально благоприятных условий для образования крепкой пары, а потом и семьи. Они с готовностью соблюдают все необходимые социальные протоколы, вроде свиданий в ресторанах, походы в кино и пр., но настоящая любовь для них – это дом, в который они возвращаются.

Как любят мужчины по знаку Зодиака
Как проявляют любовь мужчины по знаку Зодиака / pixabay.com

Водолей

Открытые и харизматичные мужчины-Водолеи всегда в центре внимания: они балагурят, засыпают интересными фактами, говорят всем и каждому комплименты, и вообще просто душки, если не впадают в черную меланхолию. Поэтому понять, адресована ли вся эта активность кому-то конкретному или всему миру – крайне сложно. Партнерш они предпочитают выбирать своего круга, которые будут соответствовать им на духовном, интеллектуальном и физическом уровнях. А о любви можно говорить лишь тогда, когда Водолей будет готов уступать ради женщины своим привычкам: уделять больше ей времени, чем себе, слушать ее, а не только себя и пр.

Рыбы

Они находятся всю жизнь в состоянии перманентной влюбленности. Отношения с мужчинами-Рыбами всегда увлекательны, полны романтики, ухаживаний и всех тех милый мелочей, о которых втайне мечтает даже самая скептически настроенная женщина. Тем не менее, о настоящем и глубоком чувстве можно говорить, когда мужчина, рожденный под знаком Рыб, может спокойно "уйти на дно" - когда он на все сто процентов уверен в своей партнерше, он не боится показать, что тоже человек, которому порой нужно побыть наедине с собой.

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