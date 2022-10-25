Как лучше всего заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

Заряжать телефон не до конца можно – так вы продлите срок службы батареи в смартфоне / ua.depositphotos.com

Смартфон стал одним из главных устройств в нашей повседневной жизни. Во время войны вопрос поддержки связи с родными и близкими становится особенно актуальным. Телефон должен всегда быть в рабочем состоянии. Чтобы знать, как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею, можно последовать ряду советов.

Что будет если заряжать смартфон не до конца

На просторах Интернета можно встретить множество советов о правильной зарядке смартфона. К примеру, литий-ионная батарей способна поддерживать свою работоспособность около 500 циклов полной зарядки – от 0 до 100%. Срок службы аккумулятора может возрасти в 3 раза в том случае, если его разряжать и заряжать циклами по 50%. Для максимального продления срока действия батареи можно постоянно поддерживать заряд на уровне 40-80%.

Лучше всего, чтобы батарея была заряженной всегда на 50-70%. Понемногу подзаряжать телефон можно в течение дня. Тогда ваш аккумулятор прослужит намного дольше. Для такой подзарядки хорошо подойдут специальные станции, обеспечивающие беспроводную подпитку.

Со временем любая аккумуляторная батарея изнашивается. Хотите продлить срок эксплуатации – не заряжайте смартфон до 100%. Литиевые аккумуляторы лучше не разряжать ниже 20% и не заряжать до показателя в 100%. Быстрая зарядка вряд ли станет эффективным способом сохранения срока службы батареи.

Можно поддерживать заряд на уровне 40-80%. Тогда удастся избежать систематической нагрузки на батарею. Если ваш смартфон постоянно заряжен на максимальном уровне до 100%, структура аккумулятора будет лишь изнашиваться.

До скольки процентов нужно заряжать новый телефон

Первая зарядка смартфона крайне важна для последующей работы корректной работы устройства. После покупки нового телефона следует его полностью разрядить, после чего зарядить до 100%. Далее отключаем смартфон от зарядного устройства.

Такой способ позволит откалибровать ваше устройство, нужно получить максимальный объем автономной работы батареи.

Если вдруг вы забыли полностью разрядить и зарядить телефон после покупки, ничего страшного. Это можно сделать в любой удобный момент.

Что будет с аккумулятором телефона если им не пользоваться

Бывает, что старый телефон положили куда-то на полку и не пользовались им длительный период времени. В таком случае может произойти глубокий разряд аккумулятора. Телефон либо придется долго заряжать, либо менять аккумулятор на новый.

Вздутую батарею нужно отдать на утилизацию. Заряжать телефон с таким аккумулятором опасно и ни в коем случае нельзя.

Когда аккумулятор еще рабочий, можно приобрести в Интернете специальное устройство – называется "лягушка". При помощи такого приспособления можно оживить практически любую батарею.