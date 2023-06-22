Как лучше всего сохранить укроп на зиму: необычные способы

А вы знали, что можно приготовить укропный уксус, который будет придавать пряный вкус всем вашим блюдам?

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Есть оригинальные способы хранить укроп свежим несколько месяцев. Фото Pixabay

Свежий укроп является ключевым дополнением ко многим блюдам. Помимо его очевидного использования в мариновании, это главный ингредиент соуса из укропа и вспомогательный игрок в других соусах из сметаны, а также любимая специя украинской кухни.

Его часто также используют в качестве приправы к лососю и другим морепродуктам, в супах, в заправках, для приправы к жареной курице, котлетам, в качестве усилителя вкуса для творога, а также во многих других вкусных целях.

Несмотря на это, купить его не дорого, а также его дешево и легко выращивать. Посадите в своем саду столько трав, сколько вам хватит на весь год. Затем заморозьте урожай, чтобы вам не пришлось покупать свежий или сушеный укроп в продуктовом магазине. Как лучше всего сохранить укроп на зиму?

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Существует несколько способов:

Замораживание укропа

Заморозка свежего укропа проста и занимает около пяти минут или меньше. Все, что вам нужно, кроме укропа, — это вода, противень и пакет для морозильной камеры или другой контейнер для морозильной камеры. Когда вы будете готовы использовать замороженный укроп, вытащите столько, сколько вам нужно, и используйте его так же, как свежий укроп. Он оттаивает так быстро, что для его оттаивания не нужно делать ничего особенного; просто бросьте его в любое блюдо, которое вы готовите.

Как высушить свежий укроп

Если у вас нет места в морозильной камере для целого контейнера с укропом, вы также можете хранить его в виде сушеной молотой травы. Подобно тому, как вы сушите и консервируете другие травы, такие как базилик и орегано, это удобный способ добавлять травы в различные блюда круглый год.

Оставьте веточки укропа висеть пучками вверх ногами на одну-две недели. Как только трава станет хрустящей и рассыплется при нажатии, она готова к хранению.

Как сохранить укроп в стеклянной банке? Как только укроп будет измельчен по вашему вкусу, поместите сухой укроп в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Сушеный укроп сохраняет аромат около года.

Есть еще один необычный способ сохранить свежий укроп на зиму: консервированный укроп на зиму.

Еще один способ сохранить укроп — передать его вкус уксусу и хранить для использования в рецептах, когда он вам понадобится.

Для лучшего вкуса используйте как целые веточки укропа, так и одну чашку нарезанного укропа. Этот процесс лучше всего работает с яблочным или винным уксусом.

В небольшой миске раздавите деревянной ложкой нарезанные листья укропа и отложите в сторону.

В кастрюле нагрейте одну чашку уксуса, пока он не станет теплым, но не закипит. Положите целые веточки укропа в подогретый уксус и дайте им впитаться в уксус.

Отделите веточки укропа от уксуса и залить горячим уксусом измельченный укроп. Хорошо перемешать.

Дайте смеси остыть, затем добавьте еще две чашки уксуса. Хорошо перемешать.

С помощью воронки перелейте смесь через двойной слой марли в декоративную бутылку.

Чтобы бутылка выглядела великолепно на столешнице, вы также можете добавить в бутылку нагретые веточки укропа и несколько головок семян, хотя это не обязательно.

Уксус, настоянный на травах, должен храниться при комнатной температуре от трех до шести месяцев.

Укроп в брикетах

Еще один интересный способ - кубики. Для этого понадобиться лоток для замораживания льда.

Для этого нужно помыть, высушить и нарезать свежий укроп, а затем разместить его по формочкам для льда. Заполните лотки достаточным количеством воды, чтобы покрыть укроп и дать ему полностью замерзнуть. Чтобы продлить срок их хранения в морозильной камере, лучше перекладывать кубики льда в пластиковый пакет для морозильной камеры. Таким образом, замороженный укроп будет оставаться свежим до четырех месяцев.

Еще один лайфхак - вместо того, чтобы наполнять формочки для льда водой, можно заморозить укроп в оливковом масле. Натуральные консерванты в масле защищают траву от преждевременного потемнения и обеспечивают дополнительный уровень защиты от ожога при заморозке.

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