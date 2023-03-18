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Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

18 марта 2023, 05:40
Как правильно сажать огурцы из семян - основные правила и лайфхаки.
огурцы
Секреты посадки огурцов / Фото pixabay.com

Огурцы являются одним из наиболее любимых овощей, которые выращивают многие дачники и огородники. Несмотря на множество советов по выращиванию, есть сразу несколько общих правил, которых стоит придерживаться.

И даже несмотря на многолетний опыт возделывания культур, у многих огородников нередко возникают вопросы – чем подкормить огурцы для увеличения урожая и когда сажать огурцы на рассаду.

Как лучше всего сажать огурцы

Не стоит забывать ключевые законы, которые стоит соблюдать для получения богатого урожая:

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  • борозды для посадки огурцов следует делать в глубину до 4 сантиметров;
  • расстояние между бороздами для посадки должно быть не менее 70 сантиметров;
  • вносить семена в борозды надо не чаще чем через 7-10 сантиметров;
  • предварительно борозды следует увлажнить, а после внесения семян – полить (до 1,5 л воды на растение);
  • не забудьте обустроить специальные опоры вдоль грядок для того, чтобы огурцы могли плестись.

Как правильно сажать огурцы в открытом грунте

Опытные огородники знают ряд "железных" правил, которые помогут добиться эффекта при посадке огурцов:

  • грядки должны располагаться в месте, хорошо прогреваемом солнечными лучами;
  • не стоит высаживать огурцы на ветреных участках;
  • учитывайте необходимость достаточной консистенции в почве нейтральной кислотности;
  • участок должен быть приемлемо рыхлый и с "легкой" почвой.

Что можно положить в лунку при посадке огурцов

Многие любители ковыряться в грядках знают "секреты", которые помогают при выращивании огурцов как в теплице, так и в открытом грунте:

  • для получения богатого урожая необходимо добавить микроэлементы и калий (для этого в лунку сыплют древесную золу – до 2-х ложек в лунку);
  • можно сделать смесь грунта с добавкой (внести до 15 грамм нитроаммофоски) и добавить в лунку.

Где и когда лучше всего сажать огурцы

Дачники и огородники наверняка знают, а для тех, кто не в курсе, уточним – огуречные грядки хорошо переносят соседство с плодовыми деревьями.

При этом наука высаживания огурцов достаточно проста – убедитесь, что на горизонте уже наверняка не предвидятся заморозки. Это и будет оптимальным временем для старта посадочных работ. Обычно, это время "железно" наступает в мае (точные даты могут зависеть от расположения региона и климатических особенностей).

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