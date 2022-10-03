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Как лучше всего экономить электроэнергию дома

3 октября 2022, 05:00

Чтобы уменьшить количество потребляемой электроэнергии, нужно отключать на ночь все приборы, которыми вы не пользуетесь.

Бытовая техника
Правильное пользование электроприборами позволяет экономить электроэнергию в доме / ua.depositphotos.com

Каждый день мы пользуемся электроэнергией, в а определенные даты получаем новые платежки за свет. Нередко в квитанциях видим цифры, которые заставляют задуматься. Но выход из ситуации есть – нужно научиться экономить электроэнергию. Придется менять свои повседневные привычки, однако полезные знания и навыки помогут снизить объемы потребления электричества и научат экономить.

Как снизить потребление электроэнергии в доме

Выключайте свет

Чтобы меньше расходовалось электричества, нужно всегда выключать свет, когда вы надолго выходите из помещения. Лучше отключить все электроприборы. В том числе и компьютер, который потребляет немало энергии. Холодильник должен оставаться работать.

Покупайте бытовую технику класса А, А+, А++

При покупке бытовой техники предпочтение надо отдавать классу А, А+, А++. Экономию вы увидите уже в своей следующей платежке к концу месяца, поскольку техника потребляет на 30-40% меньше электроэнергии, чем приборы низкого класса.

Купите светодиодные лампы

Лампы накаливания нужно заменить на энергосберегающие. Самый оптимальный вариант – светодиодные лампы. Они хорошо работают, экономят электричество и окупаются меньше, чем за год. Можно выбрать теплый или холодный свет – в зависимости от личных предпочтений и комфорта.

Правильно пользуйтесь электрочайником

Электрочайник, в основном, потребляет от 2 до 3 кВт. Для того чтобы сэкономить электроэнергию, кипятите столько воды, сколько вам конкретно нужно на определенный момент. Удаляйте вовремя накипь. Если на кухне электроплита, для приготовления пищи советуют кипятить воду в электрочайнике и переливать ее в кастрюлю, которая стоит на электроплите. Так будет затрачиваться меньше электроэнергии.

Не перегружайте стиральную машинку

Стиральную машину загружайте таким способом, который описан в инструкции. В случае слишком маленькой или слишком большой загрузки сэкономить электричество не удастся. А вот перерасходовать можно, причем на 30% больше от вашего общего потребления.

Гладьте некоторые вещи выключенным утюгом

Постарайтесь, чтобы глажка начиналась и заканчивалась глажкой вещей, которые требуют низкого температурного режима. В таком случае последние платки и косынки можно погладить, когда утюг уже выключен из розетки.

Следите за холодильником

Не забывайте наблюдать за тем, чтобы холодильник не нагревался прямыми солнечными лучами. С целью экономии электроэнергии его нужно своевременно размораживать. Никогда нельзя ставить в холодильник горячие блюда.

Прочищайте пылесос

Лучше менять или чистить фильтры пылесоса во избежание затруднения его работы. Когда пылесос засоряется, тяга воздуха уменьшается, а энергопотребление растет.

Не давайте кондиционеру "охлаждать улицу"

Кондиционер следует включать только тогда, когда все окна и двери закрыты. Не допускайте, чтобы весь воздух шел на улицу или в другие помещения.

Что отключать на ночь чтобы уменьшить счет за электроэнергию

Часто перед тем, как идти спать, мы оставляем включенным телевизор и компьютер, подключаем к электросети телефон и другие устройства. Чтобы снизить расходы на электроэнергию, счета в платежках и устранить риск короткого замыкания, надо отключать на ночь следующие приборы.

Телевизор

Когда вы щелкнули пультом на кнопку off, телевизор, на самом деле, не выключился. Он лишь перевелся в режим ожидания, потребляя небольшое количество электроэнергии. Лучше вообще выключите его из розетки.

Отключите Wi-Fi-роутер

Дома мы постоянно пользуемся роутером, чтобы сидеть в Интернете. Но ночью он нам вряд ли пригодится. Если его не выключать, индикатор на маршрутизаторе будет потреблять лишнюю электроэнергию. К тому же, нельзя забывать, что электромагнитные излучения от роутера вредны для здоровья.

Компьютер

Персональный компьютер, если ночью им никто не пользуется, тоже нужно отключать. Не следует оставлять ноутбук на зарядку. Когда уровень заряда достигнет 100%, он медленно начнет разряжаться. Процессы зарядки и подзарядки будут постоянно менять друг друга.

Мелкая бытовая техника

Рекомендуется выключать на ночь микроволновки, кофемашины, тостеры, блендеры, электрочайники, электрические зубные щетки, электробритвы.

Включайте их в розетку, ставьте на зарядку только тогда, когда вы будете точно знать, что в этом есть необходимость. Батарея полностью зарядилась – вынимайте вилку из розетки. Так вы сэкономите не только деньги, но и продлите срок службы приборов.

Зарядка для смартфона

Длительная ночная зарядка только вредит телефонам, так как заряженный на 100% аккумулятор постепенно разряжается, и процесс возобновляется. Это приводит к снижению емкости батареи. Лучше поставьте смартфон на зарядку утром — времени, которое вы тратите на ежедневные процедуры, вполне хватит, чтобы аккумулятор зарядился.

Выключайте из розетки удлинители

Электроприборы, которые подключены через удлинитель, расходуют электроэнергию даже тогда, когда ими не пользуются. Лучше или отсоединить удлинитель от розетки, или вынимать вилку приборов.

техника
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