Как лучше уснуть в жару: главные лайфхаки для быстрого и здорового сна

Как уснуть, если не спится: важные советы / pixabay.com

Практически каждый сталкивался с неожиданной проблемой в летний период. Во время жаркой погоды порой бывает неимоверно трудно уснуть.

Это явление довольно распространенное и для того, чтобы справиться с неожиданной сложностью существует несколько проверенных способов.

Почему не спится в жару

Нередко можно ощутить неприятную закономерность – сложно полноценно выспаться в жару. Даже если уснуть, то нередко ночью просыпаешься, при этом сон приходит неглубокий, что сказывается на недосыпании и общей слабости организма.

Оказывается, сложностям с засыпанием в жаркую погоду есть научное объяснение. Ученые установили, что при повышении температуры создаются помех для работы работать нейронов в организме. Именно они отвечают за то, чтобы мозг ночью отключился и успокоился и способствуют засыпанию.

Почему летом мало спишь?

Существует еще одно объяснение причины того, почему летом сокращается протяженность сна. Очевидно, что летом дни становятся длиннее, чем ночи. Следовательно, это ведет к увеличению светового дня. Все это влияет на перенастройку работы биоритмов и выработки гормона сна. В итоге человек проводит в состоянии сна летом примерно на час меньше, чем зимой.

Жара мешает спать: что делать

Существуют несколько практических советов, как бороться с плохим сном летом:

незадолго до сна примите прохладный душ: это поможет охладить тело и побыстрее заснуть;

позаботьтесь о том, чтобы помещение, где вы собираетесь спать, было проветриваемым – создайте сквозняк;

не упускайте из вида вопрос спального места – качество матраса напрямую влияет на продолжительность сна;

если вам все-таки тяжело уснуть, "охладите" лицо – накройтесь влажной тканью (например полотенцем);

перед сном можно сделать небольшой массаж тела с помощью кусочков льда (только не переусердствуйте в этом).

Как заснуть летом, если не хочется спать

следите за рационом питания, особенно перед сном – не употребляйте "тяжелую" и жирную пищу, потому что это прямо влияет на качество сна;

воспользуйтесь необычным советом – некоторое время перед сном простынь и пододеяльник поместите на определенный промежуток дня в морозильник;

если вас мучает жажда старайтесь пить прохладные напитки перед сном (примерно за час до сна);

наконец, еще один простой совет - спите в одиночку.

Как спать в жару без кондиционера

позаботьтесь о том, чтобы свет в помещение, где вы спите, не проникал днем – для этого тщательно зашторивайте окна, что поможет сохранить прохладу даже в дикую жару;

заранее обустройте на окнах в спальне плотные занавески или жалюзи, которые будут отражать прямые лучи солнца;

используйте на окнах специальную светоотражающую пленку;

не забывайте проводить влажную уборку вашей спальни.

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