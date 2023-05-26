Как лучше пить кефир утром или вечером: ошеломительные сведения о белом напитке

Фанаты молочной продукции нет-нет, да и задумаются: "Как лучше пить кефир утром или вечером?". Главред решил разобраться в вопросе.

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Кефир / instagram.com/lelyakivcheese,ria_delicacies, dr.svetlana_pavliuk

Тем, кто не представляет своего питания без хорошего кефира иногда приходит мысль: "Можно ли пить кефир на голодный желудок с утра?". Ответ будет ‒ да, кефир можно пить на завтрак. Туда можно даже добавить ложку меда либо какао для сладости. Кефир лучше пить утром, особенно если человек хочет разбудить аппетит, взбодриться, пробудить нервную систему, нормализовать обмен веществ, а также ускорить работу желудочно-кишечного тракта. Особенно полезно пить кефир утром после бурного праздника накануне — он способен снять острую головную боль и сильную жажду.

Что будет если пить кефир на ночь

Однако все же идеальное время для употребления кефира — перед сном. Лучше всего выпить стакан на пустой желудок ‒ для того, чтобы активнее восстановить микрофлору кишечника. А еще кефир поможет справиться с легким голодом перед сном ‒ лучше выпить напиток, чем съесть печенье или слопать бутерброд. К утру кефир полностью переварится и человек проснется с желанием плотно поесть и без тяжести в животе. А сытный завтрак обеспечит человеку большое количество энергии.

Кефир перед сном хорош тем, что он улучшает сон и после него редко снятся кошмары. Основной секрет успокаивающего действия — в высоком содержании аминокислоты триптофана. Также благодаря кефиру улучшается усвоение кальция. Ночью процесс пойдет еще быстрее, чем днем.

Кефир можно пить не более двух стаканов в день / instagram.com/ dr.svetlana_pavliuk

Кому и почему нельзя пить кефир

Эксперты советуют употреблять кефир при многих болезнях ‒ от сахарного диабета и до гастрита с повышенной кислотностью. Однако, все же наличествуют определенные диагнозы и состояния здоровья, при которых пить кефир не рекомендуется

По словам гастроэнтерологов, в первую очередь это касается тех, кто страдает от повышенной кислотности желудочного сока. Кроме того, кефир нельзя пить людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидным гастритом и панкреатитом. Детям до года кефир давать тоже нельзя. Малышам постарше не стоит пить более, чем половина стаканов в день — ведь такой напиток раздражает слизистую.

Кроме того, кефир считается высокоаллергенным продуктом. Все из-за молочного белка и кефирных дрожжей. Причем с такой аллергией могут столкнуться люди всех возрастов. Симптомы могут быть разными по тяжести — от высыпания до анафилактического шока.

Причем даже если у человека нет никаких противопоказаний, ему не стоит пить слишком много кефира. Эксперты советуют остановиться дозе в виде двух стаканов (400 мл) в сутки. Иначе есть риск набрать лишний вес и получить слишком большую дозу насыщенных жиров. Для сравнения в сутки человеку нужно около 15 граммов таких жиров, а в двух стаканах кефира их уже 6.

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