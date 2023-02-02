Как лучше хранить аккумулятор ноутбука: крутые решения, которые уберегут вашу батарею

Нужно не забывать, как правильно хранить аккумуляторную батарею ноутбука, чтобы избежать ситуации, при которой ее придется менять из-за окончательной поломки.

Если не вы знаете, как восстановить работу батареи ноутбука, вам поможет инструкция по калибровке аккумулятора / ua.depositphotos.com

Ноутбук стал обязательным атрибутом нашей повседневной жизни. Переносной компьютер часто нужен нам как для работы, так развлечений. Как сохранить аккумулятор ноутбука – становится как никогда актуальным вопросом, особенно во времена проблем с веерным отключением электроэнергии. Простые советы помогут продлить срок службы вашей батареи и время работы ноута.

Как правильно хранить аккумулятор ноутбука

Многие из нас покупают ноутбук и редко интересуются, как правильно эксплуатировать компьютер, чтобы его аккумулятор максимально долго проработал. Это важный момент, на который следует обратить внимание.

Для продления срока работы ноутбука нужно регулярно работать от аккумулятора, не хранить батарею в разряженном до 0% состоянии (тем более, когда она находится в ноутбуке), а также не оставлять ноут постоянно подключенным к розетке с подзарядкой до 100%.

Как сохранить батарею ноутбука при работе от сети

Большинство людей пользуются ноутбуком, постоянно подключенным к розетке. Батарея находится на постоянной подзарядке, что крайне негативно влияет на ее сроке службы.

Опытные пользователи ноутов убеждены в том, что если ваш компьютер постоянно подключен к сети, нужно 1 раз в неделю полностью разряжать аккумулятор, потом подождать не более 30 минут и снова подключить шнур к розетке для заряда. При выполнении такой рекомендации аккумулятор ноутбука может прослужить больше 5 лет. Полный разряд означает абсолютное отключение ноутбука без всяких режимов сохранения энергии.

Можно ли хранить ноутбук разряженным

Крайне не рекомендуется надолго оставлять разряженным ноутбук. Причем это касается и ситуации, когда ноут не полностью сел, а еще держит заряд на уровне 10%.

Не советуют оставлять надолго ноутбук и в спящем режиме. Часто говорят, что в таком случае не расходуется электроэнергия, однако это не так. Она вполне себе потребляется, причем достаточно быстро.

Нужно ли вытаскивать аккумулятор из ноутбука

Аккумуляторы Ni-MH и Ni-Cd

Ряд старых ноутбуков могут работать как от сети, так и от батарей, или же съемных батарей с "эффектом памяти". Батареи с подобным эффектом "запоминают" объем энергии, который потребляет ноутбук за время работы и "считает", что такое количество памяти это и есть общая емкость батареи. Поэтому при каждом неполном цикле зарядки он потребляет все меньше и меньше энергии, чем может вместить. Описанный процесс характерен никель-металлогидридным и никель-кадмиевым батареям, их часто устанавливали на старенькие ноуты.

Если у вас такая батарея, ее нужно извлекать перед тем, когда будете подключать ноутбук к сети, либо же аккумулятор нужно полностью разрядить. Батарея начинает стареть вне зависимости от того, используете вы ее или нет, если она заряжена на 40% и выше в тот момент, когда ее достают из самого ноутбука.

Литий ионные батареи

В современных ноутбуках обычно литий-ионные аккумуляторы. У таких батарей уже нет "эффекта памяти" – их можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда. Если вашему ноутбуку не больше 3-4 лет, батарею перед тем, как подключить ноут к розетке, можно не отсоединять.

Как сохранить заряд батареи на ноутбуке

Нужно не забывать, что литий-ионная батарея рассчитана на определенные циклы заряда и разряда. После того как пройдет 300-500 таких циклов, емкость батареи снизится до 80%. Процесс абсолютно нормальный, но влияет на автономную работу компьютера.

Быстро снижается заряд ноутбука в случае работы при очень высоких или низких температурах. Если ваш компьютер постоянно перегревается, срок службы может резко снизиться более чем на 60%.

Поэтому лучше следить за тем, чтобы уровень заряда аккумулятора оставался оптимальным и последовать простым советам.

Выключайте заряженный ноутбук из сети

Когда ноутбук постоянно подключен к розетке, он не выполняет свою ключевую функцию, которая заключается в накоплении и отдаче энергии. Следовательно, в будущем он не сможет набирать 100% заряда.

Лучше заряжать ноутбук и отключать его от сети до разрядки. Но до полной разрядке батареи лучше не доводить – это тоже вредит аккумулятору.

Следите за температурным режимом работы ноутбука

Нужно следить, чтобы не было крайних температур – ноутбук должен не перегреваться и не переохлаждаться. Нормальная температура работы ноута составляет от 10-35 градусов.

Не забывайте следить за отверстиями в вентиляционных решетках. Они не должны забиваться пылью, которая препятствует оптимальному охлаждению. Нельзя класть ноутбук на колени или плед, поскольку компьютер начинает сильно нагреваться. Купите лучше подставку.

Включите экономный режим питания

В настройках ноута можно сделать экономичный режим работы, что позволит сохранить до 20% ресурса батареи.

Режим может замедлить работу ноутбука, но так он проработает дольше. Это вам поможет на случай внезапного отключения света, как нередко у нас сейчас бывает.

Закройте программы, которыми не пользуетесь

Лишние программы на ноутбуке потребляют много энергии. Поэтому закрываем все, что нам не нужно. Можно выключить, в том числе, Wi-Fi или Bluetooth.

Сделайте калибровку батареи

Суть калибровки заключается в том, чтобы помочь аккумулятору избежать случайных разрядов, перезарядки или резкого отключения ноутбука. Желательно проводить калибровку каждые 2-3 месяца.

Как проводить калибровку:

Зарядите ваш ноут до 100% и оставьте его заряженным на пару часов. До тех пор, пока батарея не охладится.

Отключите режим сна. Поставьте автоматическое отключение ноутбука в случае, когда остается 5-15% заряда батареи.

Подождите, пока батарея сядет, и произойдет автоматическое отключение ноутбука.

Опять зарядите ноут и включите его

Теперь дождитесь полной зарядки батареи.

Следуя этой инструкции вам удастся провести калибровку батареи ноута.

Что происходит с аккумулятором при долгом хранении

Известно, что любой элемент питания аккумулятора ноутбука состоит из металлической пластины, которую поместили в раствор щелочи или кислоты. Электромеханические процессы действуют таким образом, что часть вещества отдается, а потом забирается обратно.

Время проходит и химическая реакция становится более слабой, а по итогу и вовсе прекращается. Срок службы батареи, при правильной эксплуатации, составляет около 3-5 лет.

Если батарея долго хранится в разряженном состоянии, она уже не будет работать. Пластины элементов питания окончательно портятся, а повторно аккумулятор заряжать уже нельзя.

Как зарядить полностью разряженный аккумулятор ноутбука

Нужно избегать явления, которое называется глубокий разряд батареи ноутбука.

Существует два варианта действий – замена испорченной батареи и разборка аккумулятора. Дело в том, что в результате аварийного отключения аккумулятора микроконтроллеры прекращают заряжаться от блока питания. Между банками нет контакта, цепь разорвана. Поэтому батарею лучше заменить.

Разбирать аккумулятор мы не советуем, поскольку это может быть опасно.