Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

Огурцы следует хорошо мыть, но не следует чистить. Можно потерять множество питательных веществ.

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Если вы не знаете, как похудеть, попробуйте перекусывать огурцом / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Мы часто теряем много важных питательных веществ после того, как слишком долго готовим определенные продукты. Это касается и огурцов. Можно ли есть кожуру от огурца? Ответ прост: огурцы чрезвычайно богаты клетчаткой, питательными веществами и антиоксидантами. И большая их часть теряется, когда мы очищаем кожуру огурцов.

Если есть огурцы с кожурой, мы сможем получить больше питательных веществ и в полной мере использовать ее богатые свойства. Хотя важно тщательно мыть овощ. Это необходимо для очистки от загрязнений, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье.

Во время хранения на огурцы наносится искусственный синтетический воск, который может нанести вред при попадании внутрь. Лучшим способом их очистки будет мытье теплой водой.

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Польза огурцов

Увлажнение: вода необходима для работы вашего тела, выполняя множество функций. Она занимается такими видами деятельности, как регулирование температуры и перемещение отходов и питательных веществ. Действительно, адекватная гидратация может повлиять на все, от физической работоспособности до метаболизма. Огурцы очень хорошо способствуют гидратации и могут помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в жидкости, потому что они состоят примерно на 96 процентов из воды.

Потеря веса: огурцы могут помочь вам похудеть различными способами. Во-первых, они низкокалорийны. Это означает, что вы можете есть много огурцов, не набирая вес от дополнительных калорий.

Антиоксиданты: Антиоксиданты — это химические вещества, которые ингибируют окисление, химический процесс, который приводит к образованию чрезвычайно реактивных атомов с неспаренными электронами, известных как свободные радикалы. Накопление этих опасных свободных радикалов может привести к различным хроническим заболеваниям.

Питательные вещества: огурцы содержат мало калорий, но много витаминов и минералов. Огурцы также имеют высокое содержание воды. Можно ли есть огурцы без кожуры? Можно. Но все же огурцы следует есть неочищенными, чтобы повысить их питательную ценность. Количество клетчатки, а также ключевых витаминов и минералов уменьшается при их очистке.

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