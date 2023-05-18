Как легко и эффективно удалить мочевой камень в унитазе: нужно всего 3 ингридиента

Правильный уход за унитазом и регулярная чистка помогут предотвратить образование мочевого камня, но если вы запустили свой санузел, то на помощь могут прийти дешевые и доступные средства.
Как очистить унитаз уксусом и содой
Уксус и сода являются одними из самых эффективных средств для удаления мочевого камня в унитазе. Смешайте равные части уксуса и соды, затем налейте полученное растворение внутрь унитаза.
Дайте ему действовать несколько часов или лучше всего на ночь, затем тщательно промойте унитаз чистой водой. Комбинация уксуса и соды поможет разрушить и удалить накопившийся мочевой камень.
Как очистить унитаз лимонным соком?
Лимонный сок является еще одним домашним средством, которое может помочь в удалении мочевого камня. Выжмите свежий лимонный сок и нанесите его на мочевой камень в унитазе. Оставьте его на некоторое время, затем смойте унитаз чистой водой. Кислотность лимонного сока поможет разрушить и растворить камень, облегчая его удаление.
Как очистить унитаз магазинными средствами?
В магазинах можно найти широкий выбор химических средств, специально предназначенных для удаления накипи и камня в унитазе. Следуйте инструкциям на упаковке и применяйте средство в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы достичь наилучшего результата.
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