Как легко и эффективно удалить мочевой камень в унитазе: нужно всего 3 ингридиента

При удалении мочевого камня в унитазе следует использовать предосторожности и не смешивать разные химические средства.

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Как эффективно удалить мочевой камень в унитазе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Правильный уход за унитазом и регулярная чистка помогут предотвратить образование мочевого камня, но если вы запустили свой санузел, то на помощь могут прийти дешевые и доступные средства.

Как очистить унитаз уксусом и содой

Уксус и сода являются одними из самых эффективных средств для удаления мочевого камня в унитазе. Смешайте равные части уксуса и соды, затем налейте полученное растворение внутрь унитаза.

Дайте ему действовать несколько часов или лучше всего на ночь, затем тщательно промойте унитаз чистой водой. Комбинация уксуса и соды поможет разрушить и удалить накопившийся мочевой камень.

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Как очистить унитаз лимонным соком?

Лимонный сок является еще одним домашним средством, которое может помочь в удалении мочевого камня. Выжмите свежий лимонный сок и нанесите его на мочевой камень в унитазе. Оставьте его на некоторое время, затем смойте унитаз чистой водой. Кислотность лимонного сока поможет разрушить и растворить камень, облегчая его удаление.

Как очистить унитаз магазинными средствами?

В магазинах можно найти широкий выбор химических средств, специально предназначенных для удаления накипи и камня в унитазе. Следуйте инструкциям на упаковке и применяйте средство в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы достичь наилучшего результата.

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