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Как легко и быстро удалить краску с металла и дерева: способы, которые проверенные годами

30 июля 2022, 03:43

Главред разбирался как удалить краску с дерева, металла и собрал универсальные рецепты средств для этого.

Старая краска
Старая краска / скриншот

Всем известно, что перед покраской любой поверхности необходимо удалить старую краску, но задача это не из легких.

Главред разбирался как удалить краску с дерева, металла и собрал универсальные рецепты средств для этого.

Как снять старую краску с дерева

Очистить деревянное покрытие от старого лакокрасочного слоя можно разными путями:

Механический способ

Если покрытие уже потрескалось и легко отлетает, то используйте металлический скребок или шпатель. Участки, которые не удалось почистить руками, дорабатываем при помощи электроинструмента. Отлично ручной механической зачистке поддается водоэмульсионка.

Термический метод

Здесь вам поможет строительный фен - от теплоты краска становится мягкой и уже тогда можно браться за шпатель. Учтите, что его настроить слишком высокую температуру у инструмента, то можно повредить основание дерева.

Далее используем наждачную бумагу. Она поможет устранить мелкие дефекты и доведет ее до стадии новой покраски.

При помощи химических средств

Существуют различные размягчители и специальные смывки для очистки краски с дерева. Их продают в строительных магазинах или отделах с хозяйственными товарами. При покупке обязательно уточните тип краски, которую вам нужно удалить.

Как снять старую краску с металла

Самым простым и поэтому довольно популярным методом снятия старой краски с разных металлических поверхностей является механическая обработка. Поверхность можно обработать как наждачной бумагой, так и абразивными насадками для болгарки или дрели.

Читайте такжеУбирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содойЕсли у вас есть пескоструйная установка - вы счастливчик. Она отменно удаляет ржавчину и краску с металла методом направленного на очищаемую поверхность довольно сильной струи воды и воздуха совместно с металлическим песком или другим абразивом в составе.

Удалить краску с металла можно с помощью различных химических средств (например, смывок или растворителей). Главное в этом деле найти хорошее высококачественное средство.

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