Как легко и быстро почистить шампиньоны с помощью муки: суперский трюк

Главред делится невероятным секретом, с помощью которого чистка шампиньонов больше не будет для вас проблемой.

Как чистить шампиньоны перед приготовлением? / unsplash.com

Одними из самых распространенных видов грибов являются шампиньоны. Они имеют приятный вкус да еще и доступны 365 дней в году. В любую пору года их можно приобрести в ближайшем супермаркете и приготовить что-то удивительно вкусное. Кроме того, шампиньоны являются наиболее экологически чистым и безопасным видом грибов. Не стоит забывать и об их пользе. Свежие шампиньоны содержат в своем составе витамин D, Е, а также витамины группы В. Также этот питательный продукт богат такими минеральными веществами: калий, кальций, цинк, медь, железо, фосфор и др. Довольно часто у хозяек возникает вопрос, как правильно чистить шампиньоны. Сегодня Главред делится невероятным секретом, с помощью которого чистка шампиньонов больше не будет для вас проблемой!

Как быстро почистить шампиньоны с помощью муки

Некоторые хозяйки задаются вопросом, а нужно ли чистить шампиньоны перед тем как готовить. С первого взгляда может показаться, что грибы довольно чистые и можно их только помыть и идти готовить. Однако грибы все-таки нужно чистить, ведь на ножках могут оставаться остатки земли или мицелия.

Никто бы не мог подумать, но именно мука может помочь вам в чистке шампиньонов и существенно сэкономить драгоценное время. Так, именно клейковина, которая содержится в муке, впитывает в себя всю грязь из грибов. Таким образом грибы намного легче чистятся от загрязнений.

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Секрет чистки грибов с помощью муки очень прост. Для этого нужно положить шампиньоны в глубокую кастрюлю и налить холодной воды. Заметьте, что вода должна полностью покрывать грибы. Затем нужно добавить муку. Пропорция муки должна быть такой – на 2 литра воды 2-3 столовые ложки муки.

Далее нужно все хорошо перемешать, чтобы мука равномерно покрыла все грибы. После этого закрываем кастрюлю крышкой и аккуратно встряхиваем грибы.

Заметьте, что грибы долго нельзя держать в воде, ведь они быстро впитывают в себя жидкость. Поэтому через несколько минут воду нужно слить. Вы увидите, что вместе с мукой ушла и вся грязь. Если на ножках где-то остались остатки земли, то уберите ее с помощью ножа.

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