Как легко и быстро почистить много чеснока - три самых рабочих способа

Чеснок добавляют во многие блюда. Иногда это всего лишь пара зубчиков, а иногда может понадобиться и внушительно количество. Существуют простые способы, как легко и быстро почистить много чеснока, при этом не запачкав руки и ногти.
Как быстро почистить чеснок в микроволновке
Не многие знают, но есть простой и эффективный "чесночный лайфхак". Чтобы почистить чеснок за 10 секунд, просто положите зубчик в микроволновку и позвольте ей сделать за вас всю работу.
Перед этим отрежьте у головки нижнюю часть.
Таймер микроволновки нужно выставить на 20-25 секунд. Поле того, как овощ прогреется, зубчики чеснока будут легко выскальзывать из кожуры.
Как легко и быстро почистить чеснок - видео:
Как быстро почистить чеснок кипятком
Для этого лайфхака понадобится миска и горячая вода. Необходимо положить зубчики чеснока в емкость и залить кипятком, оставить на несколько минут. После этого вы сможете легко очистить чеснок, не прилагая больших усилий.
Как быстро почистить чеснок ножом
Положите чеснок на разделочную доску, а затем широкой стороной ножа немного придавите его. Если вы услышите треск - лайфхак сработал. Теперь зубчики можно легко очистить от ненужной шелухи.
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