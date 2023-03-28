Как легко и быстро почистить много чеснока - три самых рабочих способа

Чеснок можно почистить при помощи микроволновки, кипятка и обычного ножа. При этом вы не запачкаете руки и ногти.

Как быстро почистить чеснок - лайфхаки / Фото pixabay.com

Чеснок добавляют во многие блюда. Иногда это всего лишь пара зубчиков, а иногда может понадобиться и внушительно количество. Существуют простые способы, как легко и быстро почистить много чеснока, при этом не запачкав руки и ногти.

Как быстро почистить чеснок в микроволновке

Не многие знают, но есть простой и эффективный "чесночный лайфхак". Чтобы почистить чеснок за 10 секунд, просто положите зубчик в микроволновку и позвольте ей сделать за вас всю работу.

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Перед этим отрежьте у головки нижнюю часть.

Как почистить чеснок в микроволновке / скриншот

Таймер микроволновки нужно выставить на 20-25 секунд. Поле того, как овощ прогреется, зубчики чеснока будут легко выскальзывать из кожуры.

Как легко и быстро почистить чеснок - видео:

Как быстро почистить чеснок кипятком

Для этого лайфхака понадобится миска и горячая вода. Необходимо положить зубчики чеснока в емкость и залить кипятком, оставить на несколько минут. После этого вы сможете легко очистить чеснок, не прилагая больших усилий.

Как быстро почистить чеснок ножом

Положите чеснок на разделочную доску, а затем широкой стороной ножа немного придавите его. Если вы услышите треск - лайфхак сработал. Теперь зубчики можно легко очистить от ненужной шелухи.

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