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Как купить арбуз без нитратов: назван простой способ

11 августа 2021, 17:02

Высокая концентрация нитратов вредна для человека, так как может привести к отравлению.

Как выбрать арбуз / pixabay

Последний месяц лета август по праву считается сезоном арбузов, но многие из них могут нести опасность для нашего здоровья.

Агроном Владимир Викулов рассказал, как узнать опасен ли арбуз и сколько в нем нитратов.

"Минеральные удобрения обычно применяют в период созревания арбузов, они необходимы для питания растений. Идеально спелый плод нитратов не содержит. При проверках эти вещества чаще всего обнаруживают в первых арбузах. Но и в августе потребитель не застрахован от того, что в его тарелке окажется небезопасное лакомство", - говорит специалист, передает радио Sputnik.

Высокая концентрация нитратов вредна для человека, так как может привести к отравлению.

"Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако документ об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу "бумага все стерпит". Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы", — сказал агроном.

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По его словам, качественный арбуз имеет гладкую поверхность. Бугристая корка должна насторожить покупателя, так как это один из признаков высокой концентрации нитратов.

"Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов", — предупредил агроном.

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Напомним, ранее в Украине уже стартовал сезон арбузов – их уже можно купить как в магазине, так и на рынке, но цены кусаются. По сравнению с этим же периодом прошлого года арбузы подорожали почти в три раза.

До того биолог Ирина Ежель рассказала, что покупать ранние арбузы можно, и объяснила, как выбрать хороший арбуз.

здоровье нитраты арбуз
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