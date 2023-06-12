Как красиво завернуть голубцы: 4 феерических способа, которые приведут в восторг

Главред рассказывает, как завернуть голубцы в капустный лист, чтобы они не развалились во время приготовления.

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Как заворачивать голубцы? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Голубцы – любимое блюдо каждого из нас, ведь сочетание мясной начинки, обернутой в ароматную капустную оболочку, никого не может оставить равнодушным. И хотя может показаться, что заворачивание голубцов – сложный процесс, на самом деле существует множество способов облегчить эту процедуру. Главред рассказывает, как завернуть голубцы в капустный лист, чтобы они не развалились во время приготовления.

Как заворачивать голубцы: 4 простых способа

Первый способ. Заворачиваем капусту с начинкой в трубочку, а концы капусты запихиваем внутрь. С помощью такого простого способа ваши голубцы никогда не развалятся во время приготовления.

Второй способ. Если вы не знаете, как завернуть голубцы треугольником, то делимся с вами этим простым трюком. Заметим, что этот способ лучше всего подходит для заворачивания маленьких голубцов. Поэтому, если у вас большие капустные листы, то разрежьте их пополам, отрезав стебель по центру листа. Затем возьмите половину листа, положите начинку и скрутите ее, как если бы вы делали кулек для семечек. Конец капусты затолкайте внутрь. Теперь вам известно, как завернуть маленькие голубцы.

Третий способ. После того как положили начинку на капустный лист, заворачиваем боковые края поверх начинки, а потом заворачиваем голубец в трубочку. С помощью этого способа голубцы также не развалятся, когда будут тушиться.

Четвертый способ. Берем небольшую пиалу и кладем в нее капустный лист. После того как наложили начинку кладем край листа на начинку, далее накладываем боковые стороны листа, напоследок берем остальную часть листа и накрываем им начинку. В результате получается круглый голубец, похожий на бутон.

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