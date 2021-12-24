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Как красиво упаковать подарок на Новый год и Рождество - простые лайфхаки

24 декабря 2021, 03:51

Дарить красивые подарки всегда приятно. Эти лайфхаки помогут упаковать подарок, если у он необычной формы, если мало бумаги и даже если нет скотча.

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Как упаковать подарок на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 - время подарков и радостных эмоций. Каждый мечтает найти сверток со своим именем под елочкой. И как же приятно, если подарок красиво упакован - можно провести пару волнительных минут перед распаковкой, гадая, что же там внутри.

Если в этом году вы выступаете в роли Деда Мороза для своих родных и близких, не поленитесь красиво упаковать подарок. Главред собрал простые лайфхаки, как красиво упаковать подарок. Результат будет отличным, даже если подарок необычной формы или у вас, например, мало упаковочной бумаги или нет скотча.

Как упаковать подарок необычной формы

Если подарок уже в коробке, то упаковать его в бумагу в домашних условиях довольно просто. Но что делать, если вы купили, например, мягкую игрушку, а коробки для нее нет? Можно воспользоваться лайфхаком Линдси Роггенбак, которым она поделилась в Tik Tok.

Вместо того, чтобы пытаться обернуть бумагу вокруг плюшевого медведя, нужно сделать из оберточной бумаги небольшой пакет. Затем просто положить игрушку внутрь и заклеить верх пакета.

Как упаковать плюшевого медведя / скриншот

Как упаковать подарок в форме цилиндра

Пользовательница Tik Tok Ленния поделилась лайфхаком, с помощью которого концы подарка в форме цилиндра будут выглядеть красиво и аккуратно.

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Что нужно сделать: отрезать бумагу по размеру с цилиндром, но чуть больше, чем нужно. Концы с обеих сторон нужно разрезать на "бахрому". Затем каждый "язычок" с двух сторон приклеить и закрепить бант.

Как упаковать подарок без скотча

На странице Make Life Simpler в TikTok показали, как упаковать подарок без использования скотча. Просто следите за руками на видео и вы поймете, как при помощи всего нескольких простых шагов сделать красивую упаковку для подарка:

Как упаковать подарок, если мало бумаги

Если вы отрезали слишком маленький кусок оберточной бумаги, то не спешите его выбрасывать. Пользователь TikTok по имени Молли порекомендовала повернуть подарок по диагонали, прежде чем делать на бумаге какие-либо заломы.

"Это поможет сократить расход бумаги в процессе упаковки", – открыла секрет автор идеи.

Ранее Главред писал, как завязать красивый бант на подарке.

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