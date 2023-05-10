Как красиво поздравить с Днем мамы: искренние слова и душевные открытки

Мама – самое дорогое, что есть в жизни человека. Главред подскажет, что можно сказать маме на День матери.

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Как красиво поздравить с Днем мамы / коллаж: Главред, фото: Главред, Pexels

Мы собрали трогательные и душевные слова для самого близкого человека, а также подготовили для вас поздравления с Днем матери - открытки, стихотворения, и искреннюю прозу.

Отметим, День матери 2023 в Украине будут отмечать 14 мая.

Как красиво поздравить с Днем мамы – стихотворения от души и сердца

Мамулечка... Мама — короткое слово,

видео дня

Но сколько в нём смелости и доброты.

Быть мамою — значит любить всей душою,

Исполнить все-все материнства мечты!

Тебя, моя лучшая мама на свете,

С Днем матери очень поздравить хочу.

Спасибо тебе, моя мамочка, мама,

Что жизнь подарила, любовь и мечту!

Как красиво поздравить с Днем мамы / фото: Главред

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло

Щоб завжди здоров’я у тебе було!

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба!

Что можно сказать маме на День матери / фото: Главред

Что можно сказать маме на День матери – слова любви для самой лучшей

В День мамы лучшую из мам

Хочу согреть любовью.

Хочу, родная, пожелать

Гармонии, здоровья.

Пусть руки нежные твои

Усталости не знают.

Пусть будет на душе тепло,

Глаза твои сияют!

Как словами поздравить с Днем матери / фото: Главред

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей…

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров’я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

Поздравления с Днем матери открытки / фото: Главред

Самые трогательные поздравления с Днем матери – теплая поэзия для мамы

Единственную, милую

Мамочку мою

Поздравить и сказать хочу,

Что я тебя люблю.

Спасибо за заботу

Твою и доброту.

За то, что исполняла

Ты не одну мечту.

Хочу тебе, любимая,

Я пожелать всех благ.

И связь чтоб нерушимая

Была всегда у нас.

И крепкого здоровья

Тебе желаю я.

Чтобы была счастливая

Ты, мамочка моя!

Самые трогательные поздравления с Днем матери / фото Главред

З Днем Матері тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров’я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.

День матери 2023 украина / фото: Главред

Как словами поздравить с Днем матери – милые поздравления в прозе

Дорогая мама, мой самый родной человек! Поздравляю тебя с Днем матери, пускай твое сердце не знает бед и глаза сияют от счастья. Главное – будь здоровой, об остальном позабочусь я. Я тебя люблю!

Как поздравить женщину с Днем матери / фото: Главред

Любимая мамочка, вот и наступил самый прекрасный день в году – День матери. Хочу тебя поздравить и пожелать долгих счастливы лет жизни, огромное множество причин для счастья. Пусть будут счастливы и здоровы все, кто тебе дорог. Ты самый лучший человек в моей жизни.

Поздравления с Днем матери в прозе / фото: Главред

Нет в мире ближе человека мне, чем ты, моя дорогая мама. Очень хочется, чтобы в твоей душе всегда был свет и радость. Пускай каждый день наполняется солнечным теплом, а я всегда буду рядом, любимая мама. С праздником!

День матери 2023 / фото: Главред

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