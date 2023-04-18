Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

Как коптить сало в домашних условиях в кастрюле - простой рецепт невероятной вкуснятины.

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Как сделать копченое сало в духовке / Фото ua.depositphotos.com

При приготовлении копченого сала необходимо в первую очередь обращать внимание на чистоту шкурки. Для этого хорошо промойте кусок и пройдитесь ножом, при этом соскабливая все щетинки и прочую грязь.

Для начала кусок сала следует отварить в солевом растворе (до трех минут). Затем сало выкладывают в специальную емкость (судок брать лучше металлический), где его поставить засаливаться в растворе с чесноком и специями. Заметим, что процесс соления занимает от 5 до 7 дней. После этого сало следует достать из емкости и оставить на сутки подвялиться. В итоге продукт будет готов для копчения.

Как правильно коптить в домашней коптильне

Для копчения сала используйте опилки или щепу из вишни или другого плодового дерева. Гурманы уверяют, что использование можжевельника придает неповторимый аромат. При этом не следует использовать слишком много щепы или опилок. Достаточно горстки до 100 г. А сам процесс может занять 20-30 минут, после чего сало доходит до кондиции за счёт высокой температуры.

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Как дома коптить сало

Используйте металлическую сковороду, изготовленную из алюминия. На дно следует выложить пропитанную щепу или опилки. Небольшое количество воды должно едва покрывать дно сковороды. Это придаст тот необходимый жар, необходимы для копчения. Следите за тем, чтобы при копчении не было слишком много дыма. Также следует позаботиться о хорошем проветривании помещения, где происходит копчение сала.

Внимание! При использовании открытого огня и тлеющих древесных опилок соблюдайте максимальную осторожность и придерживайтесь правил пожарной безопасности!

Как правильно коптить сало

При копчении сала следует соблюдать простые, но действенные правила. Не стоит оставлять сало надолго под закрытой крышкой коптильни. Периодически (раз в 10 минут) поднимайте крышку, чтобы дым правильно циркулировало. Придерживайтесь временных рамок при копчении сала – для получения готового продукта будет достаточно обработки до 1,5 часа при температуре в 90 градусов.

Как коптить сало в домашних условиях в кастрюле

Есть один секрет, который поможет лучше прокоптить сало – перед началом процедуры на куске сделайте небольшие надрезы. Это поможет продукту насытиться ароматом при копчении. При этом стоит помнить, что после окончания процесса копчения салу следует дать остыть, а потом поместить на сутки в холодильник, где кусок приобретет необходимую форму и структуру. Лишь после этого копченое сало стоит подавать к столу.

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