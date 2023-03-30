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Как, когда и почему: все, что нужно знать о правильной посадке рассады капусты

30 марта 2023, 02:42
Правильная посадка рассады капусты - это не сложно, но требует некоторого терпения и внимания к деталям.
Как правильно высаживать капусту в отрытий грунт
Как правильно высаживать капусту в открытий грунт / pixabay.com

Правильная посадка рассады капусты - это важный шаг к урожаю сочной и вкусной капусты. Мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут вам выращивать здоровую капусту.

Подготовьте почву

Перед посадкой рассады капусты необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Кроме того, добавьте органический материал, такой как перегной, компост или навоз, чтобы улучшить питательность почвы.

Выберите правильное место для посадки

Капуста нуждается в достаточном количестве солнечного света, поэтому выберите место, где она будет получать не менее 6 часов солнечного света в день. Кроме того, убедитесь, что место защищено от сильных ветров, которые могут повредить растения.

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Посадите рассаду в правильное время

Оптимальное время для посадки рассады капусты - это конец весны или начало лета. При этом температура почвы должна быть не менее 10 градусов по Цельсию. Если посадить рассаду раньше или позже этого периода, растения могут быть повреждены низкими температурами или высокой влажностью.

Разместите рассаду на расстоянии друг от друга

При посадке рассады капусты следует убедиться, что расстояние между растениями составляет не менее 45-60 см. Это помогает растениям получать достаточное количество света, воздуха и питательных веществ, что необходимо для здорового роста.

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Автор: Сергей Кущ
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