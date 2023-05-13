Как избавиться от запаха пота, если нет дезодоранта: 3 проверенных способа

В жизни бывают разные ситуации и справляться нужно уметь со всеми. Главред расскажет, чем заменить дезодорант в домашних условиях.

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Как избавиться от запаха пота, если нет дезодоранта / коллаж: Главред, фото: pexels

В теплое время года человеку свойственно больше потеть, однако средство для нейтрализации запаха и уменьшения влажности под рукой есть не всегда. Узнайте, чем заменить дезодорант, если нет дезодоранта в домашних условиях.

Что можно сделать чтоб подмышки не потели - сода в помощь

Для того, чтобы минимизировать количество использования дезодоранта в жизни, можно попробовать народный метод с добавлением соды.

Примерно за час до выхода на улицу разведите немного соды в воде до консистенции кашицы. Полученную смесь нанесите на проблемные зоны - подмышки, стопы, ладони. Продержите около 25 минут и сотрите.

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Также можно использовать отвар ромашки, его можно носить во флаконе вместе с собой.

Как избавиться от запаха пота если нет дезодоранта - спасение за минуту

В том случае, если у вам под рукой нет дезодоранта, а запах пота уже проявился - можно воспользоваться антисептиком. Возьмите обычную салфетку или ватный диск, смочите его антисептиком и подождите пока немного впитается. Затем этой салфеткой или диском необходимо протереть подмышки. Запах пота исчезнет в секунду.

Чем заменить дезодорант в домашних условиях - лучшие способы

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха достаточно использовать не только дезодорант, но и другие средства. Например - антибактериальное мыло с триклозаном. А вот для того, чтобы побороть лишнюю влагу - будет достаточно детской присыпки.

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