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Как избавиться от запаха ног: что делать, чтобы справиться с вонью от ступней

Дмитрий Видоменко
3 января 2024, 04:05
"Почему ноги воняют даже после мытья?" - вопрос актуален не только в казарме солдатской или в раздевалке спортивной команды, но и в обычной обстановке.
Запах ног
Как избавиться от неприятного запаха ног? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Эффективность средства от запаха ног зависит от нескольких факторов, в том числе от степени потливости ног, состава средства и индивидуальных особенностей организма.

Какое самое эффективное средство от запаха ног?

В целом, наиболее эффективными средствами от запаха ног считаются антиперспиранты. Они действуют, блокируя протоки потовых желез, что предотвращает потоотделение. Антиперспиранты обычно содержат в составе такие вещества, как алюминий хлоргидрат, алюминий хлоризобутилат или алюминий цирконий хлорид.

Средства с дезодорирующим действием не блокируют потоотделение, а лишь маскируют запах пота. Они содержат в составе отдушки, которые перебивают неприятный запах.

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Также существуют средства, которые сочетают в себе антиперспирантное и дезодорирующее действие.

По степени эффективности средства от запаха ног можно разделить на следующие группы:

  • Наиболее эффективные - антиперспиранты длительного действия. Они обеспечивают защиту от пота и запаха на срок от 24 до 72 часов.
  • Эффективные - антиперспиранты и дезодоранты средней продолжительности действия. Они обеспечивают защиту от пота и запаха на срок от 12 до 24 часов.
  • Менее эффективные - дезодоранты. Они обеспечивают защиту от запаха пота на срок от 6 до 12 часов.

При выборе средства от запаха ног следует учитывать следующие факторы:

  • Степень потливости ног. При сильной потливости ног следует использовать антиперспиранты длительного действия.
  • Состав средства. Если у вас чувствительная кожа, следует выбирать средства без спирта и отдушек.
  • Личные предпочтения. Некоторые люди предпочитают использовать спреи, другие - кремы или гели.

Если вы столкнулись с длительно проблемой запаха ног, следует обратиться к врачу. Возможно, причиной запаха является какое-либо заболевание, требующее лечения.

Как избавиться от запаха ног

Вот несколько советов, как избавиться от запаха ног:

  • Регулярно мойте ноги с мылом и водой. Это поможет удалить бактерии, которые вызывают запах. Мойте ноги не реже одного раза в день, а при необходимости - чаще. Особое внимание уделяйте между пальцами, где бактерии размножаются быстрее всего.
  • Сушите ноги насухо, особенно между пальцами. Влажная среда способствует размножению бактерий. После мытья ног тщательно высушите их бумажным полотенцем или полотенцем.
  • Носите свободную обувь из натуральных материалов. Обувь из натуральных материалов, таких как кожа или замша, позволяет коже дышать, что помогает предотвратить размножение бактерий. Избегайте синтетической обуви, которая не пропускает воздух.
  • Избегайте синтетических носков. Синтетические носки не впитывают влагу так хорошо, как носки из натуральных материалов. Выбирайте носки из хлопка или шерсти.
  • Сменяйте носки несколько раз в день. Это поможет предотвратить накопление влаги, которая способствует размножению бактерий. Если вы носите обувь целый день, меняйте носки минимум дважды.
  • Используйте дезодорант для ног. Дезодорант для ног помогает уменьшить потоотделение и запах. Выбирайте дезодорант с антибактериальным действием.
  • Делайте ванночки для ног. Ванночки для ног помогают удалить бактерии и отмершие клетки кожи. Попробуйте добавить в ванночку для ног яблочный уксус, лимонный сок или пищевую соду.
  • Используйте пемзу. Пемза помогает удалить омертвевшие клетки кожи, которые могут задерживать бактерии. Используйте пемзу для ног один или два раза в неделю.

Если вы испробовали все эти советы, а запах ног не проходит, обратитесь к врачу. Возможно, причиной запаха является какое-либо заболевание, требующее лечения.

Запах ног

Как избавиться от неприятного запаха ног народные средства?

Вот некоторые народные средства от неприятного запаха ног:

  • Ванночки для ног с яблочным уксусом. Яблочный уксус обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с бактериями, вызывающими запах. Добавьте 2 стакана яблочного уксуса в теплую ванночку для ног и держите ноги в ней 15-20 минут.
  • Ванночки для ног с лимонным соком. Лимонный сок также обладает антибактериальными свойствами. Добавьте 1 стакан лимонного сока в теплую ванночку для ног и держите ноги в ней 15-20 минут.
  • Ванночки для ног с пищевой содой. Пищевая сода помогает впитывать влагу, которая способствует размножению бактерий. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в теплую ванночку для ног и держите ноги в ней 15-20 минут.
  • Настойка из трав. Вы можете приготовить настойку из трав с антибактериальными свойствами, таких как ромашка, шалфей или календула. Залейте 1 столовую ложку трав 1 стаканом кипятка и дайте настояться 30 минут. Процедите настой и используйте его для ванночек для ног.
  • Масло чайного дерева. Масло чайного дерева обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Добавьте несколько капель масла чайного дерева в теплую ванночку для ног или нанесите его на ноги перед сном.

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