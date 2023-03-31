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Как избавиться от тли навсегда: 3 простых способа уничтожить опасного вредителя

31 марта 2023, 15:24
От огорода и сада можно получать бесконечное удовольствие, если научить правильно и вовремя ликвидировать вредителей.
Как избавиться от тли навсегда
Как избавиться от тли навсегда / коллаж фото pexels.com

Тли - один из самых неприятных вредителей. Они питаются соками растений и являются угрозой для культурных растений. Избавится от Тли можно, но придется постараться.

Как избавиться от тли навсегда - химическое средство

Как и в случае с удобрениями, помимо народных средств борьбы также есть химические. Воспользоваться ими довольно просто - необходимо просто приобрести средство в садовом магазине после консультации с продавцом.

Обработать химическим средством участком достаточно просто - нужно следовать инструкции на упаковке и делать так, как обозначил производитель. Наиболее популярным является средство Кинмикс, его используют для опрыскивания растений.

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Что отпугивает тлю - растения, которые защищают

Тли можно отпугнуть не только веществами и обработкой, ведь есть растения, которые просто отпугивают этих насекомых. Механизм у этого отпугивания достаточно простой - фитонциды (пахучие вещества) отгоняют вредителя.

Такими веществами обладают травы с ярко выраженным запахом. Например - горчица, базилик, лаванда, бархатцы или ромашка.

Как избавиться от тли народными средствами - просто и легко

Помимо всего, о чем мы сказали, можно провести опрыскивание народным средством. Сделать это тоже достаточно просто. Необходимо смешать теплую воду в количестве одного литра со 100 граммами горчичного порошка. Эту смесь нужно настоять в течение трех дней. После того, как смесь настоится - ее необходимо процедить через марлю, добавить три столовые ложки соды и две столовые ложки дегтярного мыла. Этим раствором следует обработать растения, которые поразил вредитель тли.

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