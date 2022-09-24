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Как избавиться от тараканов: "убойные" способы, о которых вы не догадывались

24 сентября 2022, 08:30

Какое самое эффективное средство от тараканов - простые народные лайфхаки.

Как избавиться от тараканов: 'убойные' способы, о которых вы не догадывались
Какое самое эффективное средство от тараканов / Pixabay

Зачастую жители многоквартирных домов жалуются на присутствие в их жилище непрошенных гостей – вредных насекомых.

Тараканы могут появится внезапно, практически в любой квартире. Их места обитания разнообразны: от кухни до санузла, от коридора – до балкона.

Причины могут быть разные. Нередко сами хозяева дают повод размножению тараканов. При этом бывает, что насекомые мигрируют из неблагоприятные для них условий, ища новые жилища. Например, если кто-то из соседей потравил тараканов, они вполне могут перебраться в соседнюю квартиру.

Грязные помещения со следами пищи, неубранные крошки привлекают этих насекомых. Чрезвычайно любят они также селиться в теплых местах – у работающих электроприборов и т.д.

Средств для борьбы с тараканами очень много – на рынке и в магазине вы найдете большое количество химпрепаратов. Цены также разнятся в астрономических масштабах. Но есть ряд проверенных способов, как избавиться от тараканов.

Самое эффективное средство от тараканов

  • один из самых сильных ядов для тараканов - борная кислота (если насекомое употребит ее, то она поражает нервную систему);
  • очень не нравится тараканам запах нашатырного спирт, который обладает сильным и стойким амбре;
  • помогает для борьбы с тараканами вымораживание отдельных предметов, где они успели поселиться, или даже помещений.

Что боятся тараканы?

Давно замечено что тараканов можно выгнать, применяя препараты с резким запахом. Тут могут помочь даже искусственные ингредиенты:

  • борный спирт;
  • нашатырный спирт;
  • скипидар;
  • керосин.

Какой запах убивает тараканов

Есть несколько проверенных "рецептов", каким образом можно избавиться от тараканов. Эти насекомые не любят несколько запахов:

  • эвкалиптового масла;
  • чайного дерева;
  • лаванды;
  • аниса;
  • герани;
  • мелиссы;
  • мяты.

Чего боятся тараканы народные средства

В народе давно подметили, что если применять эти средства, от тараканов можно избавиться раз и навсегда:

  • уксусная эссенция;
  • бура;
  • натуральные эфирные масла.

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