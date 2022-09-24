Как избавиться от тараканов: 'убойные' способы, о которых вы не догадывались

Какое самое эффективное средство от тараканов - простые народные лайфхаки.
Зачастую жители многоквартирных домов жалуются на присутствие в их жилище непрошенных гостей – вредных насекомых.
Тараканы могут появится внезапно, практически в любой квартире. Их места обитания разнообразны: от кухни до санузла, от коридора – до балкона.
Причины могут быть разные. Нередко сами хозяева дают повод размножению тараканов. При этом бывает, что насекомые мигрируют из неблагоприятные для них условий, ища новые жилища. Например, если кто-то из соседей потравил тараканов, они вполне могут перебраться в соседнюю квартиру.
Грязные помещения со следами пищи, неубранные крошки привлекают этих насекомых. Чрезвычайно любят они также селиться в теплых местах – у работающих электроприборов и т.д.
Средств для борьбы с тараканами очень много – на рынке и в магазине вы найдете большое количество химпрепаратов. Цены также разнятся в астрономических масштабах. Но есть ряд проверенных способов, как избавиться от тараканов.
Самое эффективное средство от тараканов
- один из самых сильных ядов для тараканов - борная кислота (если насекомое употребит ее, то она поражает нервную систему);
- очень не нравится тараканам запах нашатырного спирт, который обладает сильным и стойким амбре;
- помогает для борьбы с тараканами вымораживание отдельных предметов, где они успели поселиться, или даже помещений.
Что боятся тараканы?
Давно замечено что тараканов можно выгнать, применяя препараты с резким запахом. Тут могут помочь даже искусственные ингредиенты:
- борный спирт;
- нашатырный спирт;
- скипидар;
- керосин.
Какой запах убивает тараканов
Есть несколько проверенных "рецептов", каким образом можно избавиться от тараканов. Эти насекомые не любят несколько запахов:
- эвкалиптового масла;
- чайного дерева;
- лаванды;
- аниса;
- герани;
- мелиссы;
- мяты.
Чего боятся тараканы народные средства
В народе давно подметили, что если применять эти средства, от тараканов можно избавиться раз и навсегда:
- уксусная эссенция;
- бура;
- натуральные эфирные масла.
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