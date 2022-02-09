Как избавиться от тараканов: эффективные народные методы

Как избавиться от тараканов / Pixabay

Тараканы являются переносчиками многих заболеваний, как дизентерия, гастроэнтерит или даже менингит, но борьба с ними - уже достаточно изученная тема.

Есть средства от обыкновенной борной кислоты до уже современной химии, но мы разберем самые простые и доступные из них.

Борная кислота

Для насекомых это вещество является сильнейшим ядом. Попадая в пищеварительный тракт таракана, она поражает его нервную систему. Таракана парализует, и он погибает от удушья. Это средство популярно тем, что купить его можно в любой аптеке.

Рассыпьте порошок по тараканьим путям: вдоль плинтусов, у мест водопоя (унитаз, раковина, душ). Он осядет на лапках насекомого, а когда таракан начнёт их чистить, попадёт в желудок.

Также приманку из борной кислоты можно сделать более "привлекательной". Для этого смешайте картофельное пюре, яичный желток, сахар или муку с борной кислотой и скатайте из получившейся массы шарики. Разложить из необходимо в местах возможного скопления насекомых.

Реклама

Нашатырный спирт

Благодаря сильному запаху, который не выносят насекомые, это средство является эффективным. Нашатырный спирт необходимо добавить в воду и по возможности помыть ей большую часть квартиры или дома. После таких процедур лучше на несколько часов уйти из дома.

Ловушка для тараканов

Если у вас дома пока нет нашествия насекомых, то этот способ будет идеальным. Для этого нужно взять банку с широким горлом, глубокую эмалированную или стеклянную миску. Изнутри смажьте ее маслом, жиром или вазелином, а на дно накрошите приманку: печенье, хлеб, сахар. Насекомые потянутся на запах вкусненького, а после не смогут вылезти наружу.

Вам может быть интересно: