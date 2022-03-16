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Как избавится от стресса во время войны: врач-гастроэнтеролог назвала лучшие продукты

16 марта 2022, 13:32

Специалист назвала ряд продуктов и блюд, которыми можно "заесть" переживания и тревогу.

Овсянка
Врач-гастроэнтеролог назвала лучшие продукты для снятия стресса / Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Виктория Солодчук назвала продукты, которые помогут лучше справляться со стрессом.

На своей страничке в Instagram эксперт отметила, что стресс сейчас перешел в хронический, и как долго мы будем в нем, никто не знает.

"Но мы должны помогать организму всеми возможными средствами. Питание - один из важных моментов. В целом оно, как и всегда, должно быть сбалансированным, полноценным. И вообще, обязательно должно быть, ни в коем случае нельзя пропускать приемы пищи, потому что это дополнительный стресс для организма – уровень кортизола будет повышаться еще больше. Даже если нет аппетита, ваша задача – жевать и глотать, чтобы еще больше не загнать себя в тупик", - объяснила специалист.

Есть ряд продуктов, которые способны уменьшить проявления стресса и помогают его преодолеть:

Овсянка. Вообще употребление сложных углеводов помогает организму вырабатывать гормон счастья и радости – серотонин. Также овсянка богата кальцием, железом, магнием, калием, витамином В6.

Черный шоколад с содержанием какао не менее 60 процентов. В нем содержатся антиоксиданты и соединения, помогающие снизить давление, расслабить сосуды, снизить уровень адреналина и кортизола. Также в шоколаде содержится много магния, цинка, селена, которые помогают справиться со стрессом.

Зеленый чай. В нем содержится большое количество антиоксидантов и вещество эль-тианин, которое стимулирует выработку мозгом гамма-аминомасляной кислоты и дает организму расслабление.

Хрустящие овощи – яблоки, морковь, сельдерей, болгарский перец. Содержат полезные витамины и микроэлементы, а сам процесс хруста снижает напряжение.

Читайте такжеКак и чем нужно заклеить окна во время войныЖирная рыба (не только красная, но и сельдь, скумбрия). В ней содержатся насыщенные жирные кислоты, которые помогают вырабатывать серотонин.

Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, фолиевую кислоту, мелатонин, ряд полезных веществ, которые помогают бороться со стрессом.

Яйца (обязательно с желтком). В них содержится холин и цинк, снижающие уровень воспаления.

Чеснок. Продукт содержит серосодержащие соединения, которые запускают выработку глутатиона – он защищает от стресса, снижает уровень тревоги.

Ягоды – черника, смородина, малина, клубника, рябина, калина, шиповник. Они являются источником витамина С и антиоксидантов, повышающих настроение.

Ферментированные продукты – квашеная капуста, огурцы, помидоры, яблоки, кисломолочные продукты. Они обеспечивают здоровую микрофлору, имеющую прямое влияние на психическое здоровье.

Читайте такжеКогда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астрологаМолочные продукты являются источником триптофана, который в организме превращается в серотонин.

Брокколи, зеленые листовые овощи, петрушка, разная зелень – источник магния, витамина С, фолиевой кислоты. Вещество сульфоран обладает нейропротекторными свойствами.

Киви – еще один источник триптофана.

Бананы – источник эндорфинов.

Курага – источник калия и магния.

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