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Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

28 февраля 2023, 05:20
Резкие запахи и солнечный свет – вот, чего очень сильно боятся слизни, которые так любят поедать на огороде ваши овощи или даже комнатные растения.
Огород
Натуральное бесплатное средство от слизней для сохранения огорода и урожая вы найдете даже на своей кухне / Pixabay

Дачники и садоводы с опытом хорошо знают, что одним из главных правил получения хорошего урожая является борьба с вредителями. Многие из них способны уничтожить ваши растения и серьезно испортить урожай. Среди них и слизни ,которые едят листья, плоды овощей, цветов и кустарников. Они быстро растут и размножаются. Поэтому огородники часто ищут рабочие способы, как избавиться от слизней навсегда.

Чего боятся слизни на огороде

Слизни приносят много проблем на огороде, поскольку они многоядны. Полакомиться овощами больше всего любят сетчатый и пашенный слизень. Слизни появляются на огороде в дождливый период , либо в сырых низинах, потому что влага – оптимальная среда для их обитания.

Слизни "работают" ночью. Днем они прячутся в комочках почвы, между листьев капусты, а уже ночью начинают охотиться репой, огурцами, редисом, той же капустой и другими овощами.

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Разберемся, чего боятся слизни, чтобы понимать, как с ними бороться.

Слизни прячутся от солнца

Когда на дворе солнечный день, слизни прячутся в укрытиях – под досками на земле, кусками рубероида, фанерами, кусками картона.

Слизни боятся птиц, жаб и ежей

Ваши дворовые куры едят слизней. Также ими питаются жабы, ежи и птицы. Поэтому для чистого от слизней огорода "приглашайте" туда птиц и не выводите жаб.

Слизнестоп

Боятся слизни специального препарата, который называется Слизнестоп. Гранулы раскидывают между рядами или на дорожках. Для растений такой препарат считается безвредным.

Как избавиться от слизней народными средствами

Опытные огородники годами борются с вредителями, поэтому знают множество способов, как побороть слизней.

Дорожки между грядками

Слизни очень не любят, чтобы у них на пути были такие преграды, как песок, гравий, сосновые иголки, зола, грубые опилка. Слишком сильная сухость, пыль и колючие предметы им очень мешают. Делайте дорожки из этих компонентов между грядками.

Уксус

Запах уксуса отпугивает слизней и хорошо помогает. Советуют делать раствор из уксуса и опрыскать весь свой участок.

Соль

Пугает слизней и обычная поваренная соль с вашей кухни. Слизни бегут от мест, где соль, поскольку она их сушит.

Растения, которые терпеть не могут слизни

Слизни не переносят герань, чеснок, зеленый лук, мяту и укроп. Просто высадите растения вокруг участка или огорода и слизни даже не сунутся.

Каменные дорожки

Если слизни мешают вашим цветам, разложите между ними каменные дорожки или фольгу. Камень достаточно быстро нагревается под солнцем, а фольга отражает лучи и нагревает землю, где решили обосноваться слизняки.

Вазелин

Порой слизни появляются в комнатных растениях. Чтобы от них избавиться, нужно вазелином помазать основания горшков. Тогда слизни будут скользить и не смогут доползти до растений.

Пиво

Налейте пиво в стакан и оставьте его на ночь в огороде. Моллюски испытывают слабость к напитку. Они его пьют, пьянеют и тонут.

Рецепт от слизней

Можно приготовить специальный раствор. Нужно взять 1 часть аммиака на 3 части воды и таким раствором опрыскать участок, где развелись слизни.

Ловушка из грейпфрута

Слизням очень нравится запах грейпфрута. Можно сделать ловушку. Для этого возьмите фрукт, разрежьте пополам, вырежьте мякоть, оставляя ее только по стенкам, после чего скрепите эти дольки вместе и сделайте в них круглые отверстия. Отверстия должны быть с двух сторон, чтобы вредители смогли попасть во фрукт. Утром заберите вашу ловушку и уничтожьте вредителей.

Медь

Слизни стараются избегать меди. Всего лишь медная проволока может ударить их электрическим током. Медной проволокой или лентой можно обмотать горшки с цветами, что убережет их от слизней.

Кофе

Кофе тоже пугает слизней. Нужно растворить две ложки с горкой растворимого кофе. Напиток, который следует внести в почву, разрушает нервную систему моллюсков и отпугивает их.

Как избавиться от слизней в погребе

В погребе мы привыкли хранить множество продуктов питания, поэтому слизней нужно выгонять щадящими методами.

Продукты с запахами

Считается одним из самых популярных способов для борьбы со слизнями. В народе считают, что на полках стеллажей погреба и возле ящиков нужно всего лишь разложить пучки петрушки, мяты, чеснок, луковицу, или же небольшие букеты лаванды.

Спирт

Слизням неприятен запах нашатырного спирта. Берем 2 чайные ложки аммиака 10% и разводим их в 1 литре воды. Таким средством опрыскиваются места, где вы нашли дорожки слизней.

Серная шашка

Радикальный метод, который советуют применять только в том случае, если слизни слишком сильно расплодились.

Крайне рекомендуем действовать с осторожностью и соблюдать все требования безопасности.

Для начала из погреба выносятся все продукты. Отверстия и щели нужно тщательно заделать.

В обязательном порядке нужно надеть защитный костюм, перчатки респитатор (лучше противогаз) и защитные очки.

На подставку из огнеупорного материала устанавливают серную шашку. Фитиль поджигается, после чего нужно быстро покинуть погреб, выйти на улицу и плотно закрыть дверь.

Погреб оставляют закрытым минимум на двое суток. После этого помещение хорошо проветривают, можно использовать вентилятор, который монтируется на вытяжку.

Последний шаг – сухая и влажная уборка погреба.

Метод считается одним из самых эффективным, поскольку уничтожается не только сам слизень, но и яичные кладки.

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