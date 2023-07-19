Как избавиться от слез после лука: 3 способа спасут от плача

Слёзы во время нарезки лука - достаточно распространенная проблема. Однако не все знают, почему это происходит. Мы расскажем о причинах слез и том, что нужно делать, чтоб не плакать от лука.
Почему все плачут от лука - причины слез
Причина возникновения слез от лука. на самом деле, очень проста. В составе лука есть слезоточивый фактор, который выделяется, когда его разрезают. Он может растворяться в слезах человека и воде. Данное химическое соединение может распадаться до серной кислоты, а она, в свою очередь и вызывает раздражение слизистой оболочки глаза.
Что делать если щиплет глаза от лука
Одним из малоизвестных способов является помощь свечки. Если зажечь и поставить свечу рядом с разделочной доской, она сожжет сернистые испарения из лука. Как следствие - они не смогут раздражать слизистую глаза.
Как избавиться от слез после лука
Более популярными, но также работающими способами является смачивание ножа и луковицы водой во время нарезки и предварительное замораживание луковицы перед нарезкой. Последний - самый эффективный способ избавления от слез во время приготовления блюд с луком.
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